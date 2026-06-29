Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó a la encuesta MetricsMX, que publica SDPnoticias, la cual indica una aprobación de prácticamente 71 por ciento.

La mandataria mexicana refirió que este resultado es muestra de que hay un gobierno fundido en el pueblo y un pueblo que se siente parte del gobierno.

“Es un gobierno fundido en el pueblo y un pueblo que se siente parte de su gobierno, es eso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cierra junio con 70.6% de aprobación (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum muestra resultado de la encuesta MetricsMX

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró los resultados de MetricsMX en su conferencia mañanera de este 29 de junio, la cual fue publicada el 24 de junio pasado.

De acuerdo con la publicación, la presidenta Sheinbaum tiene un 70.6 por ciento de aprobación.

De ese porcentaje, quienes manifestaron la “aprueba mucho” son el 56.8 por ciento y quienes la “aprueba algo” son 13.8 por ciento.

El porcentaje de desaprobación únicamente es de 19.8 por ciento. Quienes “no aprueban, ni desaprueban” y quienes respondieron “no sé” dan un total de 9.6 por ciento.

Claudia Sheinbaum destaca aprobación a pesarse campañas

Claudia Sheinbaum destacó los resultado de aprobación de su gobierno a pesar de las diversas campañas en contra de su gobierno.

También destacó que lo que vive el pueblo es “una hermandad” y se tiene que estar ahí parara vivirlo, ello en referencia a los recibimientos que le dan cuando visita comunidades.