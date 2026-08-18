Las consultas de especialidad incrementaron 60 por ciento desde 2022 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud (SSA), detalló que se han alcanzado 31.7 millones de consultas de enero a julio de 2026 cuando en el mismo periodo de 2022 eran 19.7 millones.

“31.7 millones, es decir, 60 por ciento más, casi 12 millones de consultas más que las que se daban en 2022…” Eduardo Clark. Subsecretario de Salud

El incremento en consultas de especialidad se debe a la preparación y contratación de más profesionales de la salud, dijo Clark en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este martes 18 de agosto.

Consultas de primer nivel también incrementaron en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

Las consultas de primer nivel también incrementaron en 28 por ciento desde el 2022 en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Eduardo Clark, detalló que de enero a julio de 2022 eran 78.9 millones mientras que de enero a julio de 2026 se llevan a cabo 101.2 millones de consultas de primer nivel.

En el último año se pasó de 95 millones a 101 millones, es decir, una diferencia de 4.5 millones más de consultas.

Eduardo Clark presume contrataciones de médicos en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

El incremento de consultas y atenciones para los ciudadanos mexicanos responde a una política de salud de la Cuarta Transformación, dijo Eduardo Clark.

La política a la que se refirió es a la formación y contratación de médicos en los sistemas de salud.