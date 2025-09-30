El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se burló del empresario Ricardo Salinas Pliego e hizo una parodia aprovechando la tendencia del reality show La Casa de los Famosos.

A una semana de que termine La Casa de los Famosos, Morena se imaginó un reality que ganaría Ricardo Salinas Pliego al cual titularía como La Casa de los Deudores.

El partido colocó una foto del dueño de TV Azteca y de Elektra como participante y ganador del imaginado reality show.

Ricardo Salinas Pliego es señalado de deudor en México y Estados Unidos

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego sigue en la discusión pública debido a que no solo se le señala de deudor en México sino en Estados Unidos.

Recientemente Grupo Salinas confirmó que pagó una fianza de 25 millones de dólares a fin de evitar ser detenido.

El motivo es la deuda por la venta de Iusacell que AT&T tuvo que enfrentar sin saber que había sido heredada.

La transacción fue en 2014 pero AT&T quiso cobrar dicha deuda posteriormente a Ricardo Salinas Pliego por lo que ante la negativa se sigue un proceso en Nueva York.

La jueza Andrea Masley ordenó la fianza para evitar la prisión y esta debía pagarse en un plazo de dos semanas. Ricardo Salinas Pliego la pagó al instante.

Critican a Ricardo Salinas Pliego por evitar la cárcel y lanzar un movimiento anticorrupción

Luego de que Ricardo Salinas Pliego lanzó su movimiento Anticrimen y Corrupción y su propio Grito de Independencia, fue criticado debido a que señalan no ha sido congruente.

Ello ha surgido en referencia a haber pagado una fianza para no ser detenido en Estados Unidos y recientemente haber lanzado el movimiento supuestamente enfocado en no encubrir la delincuencia.