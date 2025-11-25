Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conocido como el 25 N por lo que en la Ciudad de México (CDMX), así como en otras partes del país y el mundo habrá movilizaciones.

Diferentes colectivos feministas preparan sus actividades para esta nueva jornada de conmemoración y lucha en CDMX, así como la marcha del 25 N.

A continuación te damos a conocer cuál será la ruta, cierres de calles y puntos de concentración de esta marcha.

Esta es la ruta de la marcha del 25 N, cierres de calles y puntos de concentración

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX la marcha del 25 N tendrá diferentes puntos de concentración, sin embargo la ruta planteada por diferentes colectivos feministas va de Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino, mismas calles que serán cerradas al paso vehicular como:

Paseo de la Reforma entre la Glorieta de las Mujeres que luchan, el Caballito

Avenida Juárez

Avenida 16 de septiembre

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo capitalino

También los horarios del inicio de las concentraciones varían entre las 10:00 horas hasta las 16:00 horas dependiendo de la convocatoria de los colectivos, así como puntos de concentración.

Los puntos de concentración son:

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Glorieta de la Joven de Amajac (Glorieta de las mujeres que luchan)

Hemiciclo a Juárez

Congreso local de la CDMX

Ciudad Universitaria (CU) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Además la SSC espera que se sumen a la marcha 25N en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas feministas, que adicionalmente de la marcha se planean actividades como música, exposición de tendederos de agresores, deudores alimentarios, performance, círculos de denuncia y debate.