Citlalli Hernández reclamó que el PRIAN se ha alineado con “lo que digan voces extranjeras” al asegurar que los resultados sobre el T-MEC han sido un fracaso.

“Hoy, que ese mismo país impulsa una política proteccionista y recurre al chantaje comercial, el PRIAN vuelve a alinearse con lo que digan voces extranjeras” Citlalli Hernández Citlalli Hernández

Por ello, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena recordó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro que el T-MEC sigue vigente.

Asimismo, llamó a la defensa del T-MEC y recordar que la prioridad es la defensa de la soberanía y los intereses de México.

El T-MEC permanece pese a críticas del PRIAN, recuerda Citlalli Hernández

Citlalli Hernández recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en señalar que el T-MEC permanece vigente hasta el 2036, a pesar de las críticas del PRIAN.

La morenista resaltó que México estopa defendiendo los intereses nacionales aunque la oposición prefiera “respaldar intereses extranjeros en lugar de cerrar filas a favor de nuestro país”.

“Hoy la presidenta @Claudiashein fue muy clara al señalar que el TMEC permanecerá vigente hasta 2036. Lamentablemente, mientras México defiende sus intereses nacionales, la oposición prefiere respaldar intereses extranjeros en lugar de cerrar filas a favor de nuestro país” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández reclamó que la reacción del PRIAN a las negociaciones del T-MEC no son nuevas, pues prefieren defender las voces extranjeras que la soberanía nacional sin cuestionar.

A pesar de ello, el gobierno de México mantendrá como una prioridad la defensa de la soberanía y los intereses de México.

"Para el @GobiernoMX, la defensa del T-MEC, de la soberanía nacional y de los intereses de México, sigue siendo una PRIORIDAD"

Hoy la presidenta @Claudiashein fue muy clara al señalar que el TMEC permanecerá vigente hasta 2036.



Lamentablemente, mientras México defiende sus intereses nacionales, la oposición prefiere respaldar intereses extranjeros en lugar de cerrar filas a favor de nuestro país.… pic.twitter.com/1oR2qTJONM — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) July 3, 2026

PRI y PAN critican resultados de negociaciones del T-MEC

Luego de que Marcelo Ebrard compartiera los resultados de las últimas negociaciones sobre el T-MEC, tanto el PRI como el PAN han asegurado que se trata de un fracaso.

De acuerdo con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, la revisión anual al T-MEC es “un gran fracaso para el gobierno de México, es una mala noticia”.

Asimismo, criticó que desde el gobierno federal que quiera decir que “no sucedió nada” aunque los funcionarios mexicanos, según el priista, han demostrado que no tuvieron la capacidad de presentar una buena propuesta de alianza comercial.

Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en el Senado, aseguró que se trata de un “pésima” conclusión de las negociaciones y pidió que se redoblen los esfuerzo para mejorar las condiciones en pro del pueblo de México.