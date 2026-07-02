Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (Amsoc), afirmó que para Donald Trump la seguridad y el combate al narcotráfico son más importantes que el tema comercial en la renegociación del T-MEC.

“La persona que va a tomar la última decisión del lado estadounidense sin duda va a ser el presidente Donald Trump.... lo que ha comentado directamente en público con respecto a la relación México-Estados Unidos es totalmente verificable, que su primera prioridad es la seguridad. La lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es la prioridad máxima que tiene el presidente hacia con México... ha sido muy enfático en que la lucha... particularmente estos grupos narcoterroristas es la primera prioridad arriba que las negaciones comerciales y que el comercio que se sostiene entre México y Estados Unidos...” Larry Rubin. Presidente de American Society of Mexico

Aunque celebró el avance hacia un tratado de 10 años con revisiones anuales, el presidente de Amsoc propuso complementar el T-MEC con un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC) que norme extradiciones y el intercambio de pruebas.

En ese sentido, Larry Rubin destacó la actitud propositiva de México frente a Estados Unidos, pero criticó la falta de eficiencia de Canadá.

Larry Rubin: TLCC sería marco para extradiciones y compartir pruebas

Larry Rubin dijo que no puede haber desarrollo compartido sin un marco de seguridad compartida en el que se normen temas como la extradición o las peticiones de compartir pruebas, como lo ha solicitado recientemnete la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, recordó que hay casos novedosos que se facilitarían con este TLCC, en referencia a la petición de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

“Creemos que para el presidente Trump siendo esta la prioridad más importante, seguridad... el Tratado de Lucha Contra el Crimen debe ser una prioridad para México... es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones...” Larry Rubin. Presidente Amsoc

Aunque el TLCC se ha anunciado semanas atrás, aún está pendiente su presentación ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que se acepte como complemento al T-MEC porlos dos países.

T-MEC de 10 años es resultado de la falta de entendimiento entre Estados Unidos y México: Amsoc

El resultado de un T-MEC de 10 años con revisiones anuales y no de 16 años es resultado de que hasta ahora haya falta de entendimiento entre Estados Unidos y México, dejó ver Larry Rubin, líder de la Amsoc, quien lidera 20 mil empresas estadounidenses en México.

“Lo que ha faltado es entendimiento entre las dos partes. México y Estados Unidos tienen que entenderse mejor...” Larry Rubin. Presidente Amsoc

El presidente de Amson dijo que se espera que la lucha contra los grupos narcoterroristas o crimen organizado siga siendo un foco importante para el presidente Donald Trump.

Amsoc contradice a Ebrard y CCE sobre inversiones

Larry Rubín tomó una posición que va a contracorriente de lo dicho por Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) la mañana de este 2 de julio, sobre que México sigue teniendo ventajas sobre otros países.

Ambos argumentaron que aunque exista un T-MEC de 10 años con revisiones anuales, es el único país que tiene el mejor tratado comercial con Estados Unidos. Ebrard aseguró que no solo seguirán llegando inversiones sino que se van a incrementar.

Por el contrario, Larry Rubin dijo que mientras no esté garantizada la seguridad los inversores se van a ir otros lugares.

“La realidad es que la seguridad es uno de los puntos más visibles para todos los estadunidenses… esto provoca que inversiones, por temas de inseguridad, busquen otros países para invertir, no descartado a México pero sí poniendo a México en un nivel de mayor competencia porque hay países que sí ofrecen la seguridad que requieren” Larry Rubin. Presidente Amsoc

Larry Rubin reconoce actitud propositiva de México y se lanza contra Canadá

Larry Rubin celebró los avances que ha tenido México con Estados Unidos pues dijo nuestro país ha tenido una actitud propositiva que no tiene Canadá, aunque solo se haya logrado un T-MEC de 10 años.

Aunque dijo que Canadá sigue siendo el tercer socio, no ha tenido la destreza de trabajar de manera eficiente y el avance con México es mayor.