El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, señaló que el futuro del T-MEC está dentro del debate electoral en Estados Unidos, ante próximos comicios.

“Estados Unidos está en un proceso importante político”. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur

Asimismo, repitió lo que se ha señalado de manera reiterada, que la decisión de Estados Unidos para no renovar el T-MEC no es una ruptura de manera inmediata.

Ya que, resaltó, el T-MEC funciona no sólo para México, también para Canadá y Estados Unidos, por lo que confía en las revisiones bajo atención de las empresas de las tres partes.

T-MEC entraría en debate por próximas elecciones en Estados Unidos

El presidente de Concanaco Servytur señaló que el futuro del T-MEC debe considerarse bajo el debate electoral de Estados Unidos, ante sus votaciones en noviembre de 2026.

⚠️ Estados Unidos no acabó con el T-MEC, pero tampoco lo dejó en los términos que México quería.



El tratado sigue, sí, pero con revisiones anuales que el sector privado reconoce, generan incertidumbre.



El llamado de la @CONCANACO es la unidad. Escuchen a @octaviodlatorre. pic.twitter.com/XQDNX8KJtu — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) July 3, 2026

Afirmó que si bien la economía está por encima de la estructura política, las elecciones de Estados Unidos tienen un impacto en la decisión de Donald Trump.

Sin embargo, también mencionó que se deben atender las causas que fueron llamadas a revisión, que si bien destaca son sectores de importancia, no es la totalidad del T-MEC.

Octavio de la Torre resaltó que no es una derogación, ya que el T-MEC tiene su propia defensa y se está dialogando con las empresas de Canadá y Estados Unidos para la revisión.

Además de que México buscará que los apartados no se modifiquen en su prejuicio, en lo que se ha centrado Estados Unidos, que es insumos y ensamble.

Octavio de la Torre también señaló que no es la primera vez que Donald Trump busca dejar el tratado, ya que en su primer mandato iba a dejar el TLCAN.

Concanaco Servytur llama a México a la unidad para el futuro del T-MEC

En entrevista con Pamela Cerdeira, el presidente Octavio de la Torre también hizo un llamado a que se debe respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum con la cabeza fría.

Esto fue señalado en un comunicado en el que también apunta que México debe llegar unido a la revisión del T-MEC, con estrategia y firmeza ya que el mismo protege a los negocios y el empleo.

Asimismo, mencionó que la certidumbre del T-MEC no depende sólo de una declaración, ya que hay reglas establecidas por los tres países, diseñadas para evitar decisiones abruptas.