José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró la serenidad y firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum ante Donald Trump, para lograr la permanencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) al menos por 10 año más.

“Sí… nos parece que la postura de la doctora Claudia Sheinbaum, de tener esa postura firme, pero al mismo tiempo cordial, relajada, ha permitido una relación con el presidente Trump que le da una ventaja a México… esa serenidad rinde frutos” José Medina Mora. CCE

José Medina Mora dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, que la serenidad rinde frutos ante los cuestionamientos de cómo se enfrenta Sheinbaum a Donald Trump, quien encabeza nuevos tiempos políticos en Estados Unidos.

CCE coincide con Ebrad en que T-MEC es una ventaja

José Medina Mora, titular del CCE, coincidió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en que el T-MEC es una ventaja para México.

Con ello se refirió a que el tratado coloca a México en una situación especial ante la imposición de aranceles a todos los países del mundo.

Cabe recordar que Estados Unidos ha podido imponer aranceles a México únicamente en acero, aluminio y parte de la industria automotriz.

CCE señala que aún puede alcanzarse vigencia de 16 años del T-MEC

Aunque algunos proyectos de inversión son de largo plazo, actualmente se da certeza durante al menos 10 años a proyectos de inversión en general, destacó José Medina Mora.

De la misma manera dijo que en las revisiones anuales próximas aún se puede modificar la vigencia del T-MEC y podría suceder que se logre por 16 años como inicialmente se buscaba.

Puntualizo que ello podría ocurrir desees de las elecciones Estados Unidos 2026, mientras se logran acuerdos en reglas de origen y cadenas de suministro, que importan a empresas de ambos lados de la frontera.