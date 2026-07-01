Juan Pablo Hernández González es un mando policial jalisciense con amplia trayectoria en corporaciones de seguridad pública.

Actualmente funge como secretario de Seguridad de Jalisco, tras haber encabezado la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara y desempeñado cargos operativos en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

Su carrera incluye funciones como comandante de la Unidad de Reacción E.R.O.E. y supervisor de áreas operativas en Tlaquepaque.

Aunque ha enfrentado señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos con grupos delictivos, Juan Pablo Hernández González los ha rechazado públicamente.

¿Quién es Juan Pablo Hernández González?

Juan Pablo Hernández González es un mando policial y servidor público jalisciense con una amplia trayectoria en instituciones de seguridad.

Antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, encabezó la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara y desempeñó diversos cargos operativos en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

Su gestión también ha estado acompañada por señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos con grupos delictivos, acusaciones que el funcionario ha rechazado públicamente.

Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco. (@JuanPabloHernández/Fb )

¿Qué edad tiene Juan Pablo Hernández González?

Las fuentes públicas consultadas indican que en 2022 tenía 43 años, por lo que actualmente tendría alrededor de 47 años.

¿Juan Pablo Hernández González tiene pareja?

No existe información pública, confiable y verificable que confirme si mantiene una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Hernández González?

No es posible determinar su signo zodiacal, ya que no se encuentra disponible una fecha de nacimiento completa y verificable.

¿Juan Pablo Hernández González tiene hijos?

No existen fuentes públicas confiables que confirmen si tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Pablo Hernández González?

Juan Pablo Hernández González cuenta con formación profesional en Derecho y estudios especializados en seguridad y ciencias forenses.

Licenciatura en Derecho, por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Maestría en Ciencias Forenses, por la Universidad Marista de Guadalajara.

Especialidad en Delincuencia Organizada, Corrupción y Terrorismo, por la Universidad de Salamanca, en España.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Hernández González?

Juan Pablo Hernández González es conocido por su trayectoria en corporaciones de seguridad pública de Jalisco, donde ha ocupado cargos operativos y de dirección en distintos municipios antes de asumir la Secretaría de Seguridad estatal.