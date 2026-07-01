El gobierno de Estados Unidos decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), descartando la extensión de 16 años que buscaban México y Canadá.

En un encuentro virtual realizado el 1 de julio de 2026, Jamieson Greer informó que Donald Trump, optará por revisiones anuales del acuerdo, argumentando “problemas sustanciales” que la administración busca corregir.

Tal y como lo informó previamente el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el T-MEC se mantendrá vigente durante los próximos diez años, siempre y cuando ninguno de los países decida retirarse oficialmente del tratado.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

¿Por qué Estados Unidos no renovó el T-MEC?

La decisión de Estados Unidos sobre el T-MEC genera incertidumbre para las empresas que producen bienes en Norteamérica.

Sin embargo, no toma por sorpresa a México y Canadá ya que meses antes, pese haberlo impulsado en 2020, Donald Trump expresó su desencanto por el tratado.

Y es que el T-MEC protegía a amplios sectores del comercio de los aranceles que el Presidente de Estados Unidos pretendía imponer y no solucionaba los déficits comerciales entre los países involucrados.

Trump, de 80 años de edad, da por hecho que Estados Unidos estará mejor sin él aunque el camino será difícil sin el apoyo apoyo bipartidista al T-MEC en el Congreso.

El siguiente paso, según lo informado por Marcelo Ebrard, de 66 años de edad, comenzarán las revisiones anuales, mismas que mantendrán el tratado por diez años más, es decir, hasta el 2036.

Pero que también abren la puerta a años de negociaciones sobre las normas que rigen las cadenas de suministro en todo el continente y los aranceles dirigidos a la industria automotriz, la agricultura y las empresas energéticas.

El próxima conversación y revisión del T-MEC está programada para el 20 de julio.