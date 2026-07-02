La Selección de Ecuador quedó eliminada del Mundial 2026 luego de su derrota frente a México, algo que llamó mucho la atención en varias partes del mundo como fue el caso del periodista Eduardo Feinmann.

El también abogado señala que hay versiones que apuntan a que hubo amenazas del narcotráfico antes del partido contra México para que el combinado ecuatoriano perdiera.

Narcotráfico realizó amenazas a familiares de jugadores de Ecuador

El periodista Feinmann aseguró que un total de 5 futbolistas de la Selección de Ecuador habrían recibido amenazas antes del partido celebrado en el Estadio Banorte.

Indicó que dichas amenazas incluían información sobre los familiares de los futbolistas, por lo que según el periodista, el objetivo era presionar para influir en el resultado del partido de dieciseisavos de final.

“Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”, expresó Feinmann al referirse al presunto motivo detrás de las intimidaciones a los jugadores ecuatorianos.

Feinmann afirma que Ecuador recibió amenazas del narcotráfico antes de jugar contra México. (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Qué dijo la Federación Ecuatoriana sobre las presuntas amenazas?

Hasta el momento, no existe información oficial por parte de las autoridades mexicanas, de la FIFA o de la Federación Ecuatoriana de Futbol sobre la existencia de dichas amenazas hacia los futbolistas.

Dicha situación ha generado repercusión en las redes sociales debido a la magnitud de los presuntos hechos que confirmó el periodista Eduardo Feinmann.