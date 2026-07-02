Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, dio a conocer que la próxima reunión por el T-MEC entre México y Estados Unidos será el próximo 20 de julio de 2026.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Marcelo Ebrard indicó que se tratará de la primer reunión anual para revisar el T-MEC, luego de que dicha situación quedara establecida dentro de las revisiones entre ambos países.

Ratifican vigencia del T-MEC hasta 2036 con revisiones anuales; no hubo ampliación para 2042

Marcelo Ebrard confirmó en entrevista que este miércoles 1 de julio de 2026, se ratificó la vigencia del T-MEC hasta 2036 como se encontraba estipulado dentro de las normativas del acuerdo.

El secretario de Economía manifestó que entre las nuevas disposiciones, se estableció que México y Estados Unidos llevarán a cabo revisiones anuales del T-MEC hasta cumplirse su vigencia en 2036.

En dichas reuniones ambos países abordaran inquietudes y posibles falencias del acuerdo, como el asunto de los aranceles impuestos al acero y aluminio, además del sector automotriz.

En este sentido, Marcelo Ebrard indicó que el 20 de julio de 2026 cuando se llevará a cabo la primera reunión de revisión del T-MEC, en donde participarán comitivas ambos países.

Lo anterior tiene lugar luego de que el gobierno de Estados Unidos rechazara aceptar una ampliación de vigencia del T-MEC, la cual estaba prevista hasta 2042.

Ahora será en próximos años cuando México y Estados Unidos puedan llevar a cabo nuevos análisis para determinar una posible nueva vigencia del acuerdo.