Claudia Sheinbaum se sumó el lunes 6 de abril de 2026 al rechazo del informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al señalar que “no coincide con la visión del gobierno”.

“(El informe) no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera explicó que el reporte no tomó en cuenta las acciones emprendidas desde 2019, como cambios legislativos, trabajo con colectivos y la labor de la Comisión de Búsqueda.

En ese sentido, la presidenta de México adelantó que buscará un acercamiento con el Alto Comisionado de la ONU para exponer la postura oficial contra el reporte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

Sheinbaum reitera que la visión del gobierno está contra la desaparición como mecanismo de control

De acuerdo con la presidenta, el comité de la ONU no tomó en cuenta todas las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación y su visión contra la desaparición como mecanismo de control o represión.

“No tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano todo esto no fue tomado en cuenta” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Recordó que la SRE y la Secretaría de Gobernación enviaron documentos detallando los cambios en la legislación, el trabajo con colectivos y las acciones de la Comisión de Búsqueda desde 2019, pero estos temas no fueron tomados en cuenta por el comité.

Por ello, reiteró la presidenta, se rechazó el informe sobre desaparecidos pues los resultados sólo analizaron datos de 2009 a 2017 y los extrapolaron a la actualidad.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que el rechazo al informe no significa que no haya avances en materia de desaparecidos en México.

Gobierno de Sheinbaum busca acercamiento con Alto Comisionado de la ONU tras informe sobre desaparecidos

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno buscará establecer una relación directa con el Alto Comisionado de la ONU para exponer las razones por las que se rechazó el informe.

Asimismo, resaltó que el trabajo con colectivos y familiares de personas desaparecidas continúa; con trabajos para la erradicación de la desaparición forzada, vinculada principalmente con la delincuencia organizada.