La familia de Ceci Flores y colectivos de búsqueda confirmaron que los restos humanos hallados por la madre buscadora en Sonora corresponden a su hijo Antonio Sauceda Rocha, luego de obtener un resultado positivo en una prueba de ADN.

Días antes, la activista sonorense había señalado que probablemente había encontrado los restos de su hijo, quien se encontraba desaparecido desde 2019 en Sonora.

El pasado 24 de marzo, Ceci Flores informó que localizó restos humanos a un costado de la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora, por lo que solicitó a las autoridades estatales realizar las pruebas periciales correspondientes para confirmar su identidad mediante ADN.

Colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora confirma identidad de Antonio Sauceda Rocha

La confirmación de la identidad de Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores, se dio a conocer a través de un comunicado del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora.

En el mensaje, el colectivo informó que los restos humanos localizados días atrás fueron plenamente identificados y corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, tras obtener un resultado positivo en la prueba genética.

Asimismo, los integrantes del colectivo agradecieron a las familias que acompañaron la búsqueda durante años. Hasta el momento, Ceci Flores no se ha pronunciado públicamente tras la confirmación oficial.

Identificación de los restos de Antonio Sauceda Rocha tardó algunos días

La propia madre buscadora había informado previamente que, tras reunirse con autoridades de Sonora, permanecía a la espera de los resultados de la prueba de ADN practicada a los restos encontrados.

De acuerdo con la información disponible, la identificación tardó algunos días debido al estado físico en que se encontraban los restos humanos.

Finalmente, los peritajes permitieron confirmar la identidad de Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019.

Ahora, la familia de Ceci Flores iniciará los procedimientos legales y forenses necesarios para que los restos les sean entregados y puedan darle el último adiós.