CNDH responde a la ONU: “desaparición forzada ya no es política de Estado”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que la “desaparición forzada ya no es política de Estado” en respuesta al informe de conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Luego de que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas pidió a la ONU remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México para que se consideren medidas destinadas para intervenir en la prevención, investigación, castigo y la erradicación del crimen.

“Desaparición forzada ya no es política de Estado”: CNDH responde a la ONU

A través de un comunicado CNDH ha respondido a la ONU con un contundente mensaje en el que precisa que la “desaparición forzada ya no es política de Estado”.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos difiere de las conclusiones a las que arribó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada” CNDH

Tras criticar su conclusiones, bajo el argumento de que en México existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, pues el Comité de la ONU se basa en peticiones de organizaciones no gubernamentales, por lo que se señala “manipulación” y sesgo político para lucrar con la causa.

“Se difiere de las consideraciones, hay que decir que, para considerar legítima su participación en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales y tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, se optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh” CNDH

A lo que la CNDH recordó que en defensa de la administración actual, la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado en la administración actual, pues la crisis de desapariciones principalmente llegó en los periodos de la “Guerra Sucia” (1951-1990) y la “Guerra contra el narcotráfico” (2006-2012).

Así como la CNDH argumenta que la ONU se contradice al reconocer que no hay una política federal deliberada para desaparecer personas, pero por otro, concluye que el fenómeno sigue siendo “generalizado”.

CNDH responde a la ONU: “desaparición forzada ya no es política de Estado” (CNDH)

CNDH responde a la ONU: “desaparición forzada ya no es política de Estado” (CNDH)

CNDH responde a la ONU: “desaparición forzada ya no es política de Estado” (CNDH)

CNDH responde a la ONU: “desaparición forzada ya no es política de Estado” (CNDH)

La desaparición forzada ha disminuido en México: CNDH

Ante el rechazo por las conclusiones de la ONU, la CNDH también argumentó que la desaparición forzada ha disminuido en México desde 2018.

Además de los propios resultados de la CNDH en los que se ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada.

Pese a esto la CNDH aseguró que continuará el diálogo con organismos internacionales, pero rechazará la politización de los derechos humanos en perjuicio del Estado mexicano.