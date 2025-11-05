¿Quién es Isidro Enrique Villegas? Se trata del diputado federal de Morena que representa al distrito 11 de Coatzacoalcos.

Su nombre se hizo tendencia en redes luego de ser captado dormido en plena sesión de la Cámara de Diputados.

Cachan al diputado Isidro Enrique Villegas dormido en plena sesión (Especial)

¿Quién es Isidro Enrique Villegas?

Isidro Enrique Villegas es un diputado federal de Coatzacoalcos, Veracruz, que llegó a San Lázaro siendo suplente de Roberto Ramos Alor, ambos de la bancada de Morena.

El legislador federal asumió la titularidad de la diputación debido a que Roberto Ramos Alor pidió licencia indefinida para incorporarse como coordinador estatal del programa IMSS Bienestar.

Ante ello, Isidro Enrique Villegas se incorporó en medio de la discusión presupuestal; es decir, tensiones políticas donde la atención mediática se concentraba en cada sesión.

A mediados de octubre y noviembre de 2025, el diputado federal comenzó a figurar por sus participaciones en votaciones y debates en temas como el Presupuesto 2026.

Sin embargo, su nombre se ubicó al centro de la polémica debido a que fue fotografiado dormido en su curul y la imagen circuló ampliamente en redes sociales, donde se le ha criticado fuertemente.

Isidro Enrique Villegas, diputado de Morena (Enrique Villegas/Facebook)

¿Cuántos años tiene Isidro Enrique Villegas?

En el registro de Isidro Enrique Villegas del Sistema de Información Legislativa (SIL), se establece que el diputado federal tiene 71 años de edad.

¿Quién es la esposa de Isidro Enrique Villegas?

En sus redes sociales, Isidro Enrique Villegas suele compartir algunos detalles de su vida familiar, por lo que se sabe que su esposa se llama Ruth Anaya.

Isidro Enrique Villegas, diputado de Morena y su esposa (Enrique Villegas/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Isidro Enrique Villegas?

En algunas publicaciones que ha compartido en sus redes sociales, Isidro Enrique Villegas ha mostrado que tiene 2 hijas.

¿Qué estudió Isidro Enrique Villegas?

En lo que respecta a la formación académica del diputado de Morena, el perfil curricular alojado en el SIL establece que Isidro Enrique Villegas estudió Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana.

Isidro Enrique Villegas, diputado de Morena (Enrique Villegas/Facebook)

¿En qué ha trabajado Isidro Enrique Villegas?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Isidro Enrique Villegas, la información disponible señala que el diputado federal de Coatzacoalcos ha trabajado en diversos cargos como los siguientes:

Consejero municipal, estatal y nacional en estructuras políticas

Secretario de Gobernación Municipal en Coatzacoalcos (2020)

Regidor Primero del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

Diputado federal suplente en funciones (LXVI Legislatura, 2024–2027) por el distrito 11 de Coatzacoalcos

Isidro Enrique Villegas, diputado federal de Coatzacoalcos, fue captado dormido en sesión

El diputado federal de Coatzacoalcos, Isidro Enrique Villegas, fue captado dormido en plena sesión del Congreso y la imagen ha circulado ampliamente en redes sociales desatando la polémica.

Por la polémica, Isidro Enrique Villegas publicó un video en redes en el que confirmó que la foto es real y aseguró que suele participar de forma activa en todas las sesiones del Congreso.

Ante las críticas en su contra, el legislador de Morena reconoció el hecho, pero advirtió que la fotografía de la polémica fue captada en la sesión del 7 de octubre y no en la del 3 de noviembre.

De la mima forma, el diputado explicó que todo ocurrió debido a que viajó desde Veracruz la misma noche y llegó directamente al pleno, lo que le causó cansancio que lo venció durante la sesión.