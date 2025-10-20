El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de 52 años, fue captado jugando pádel cuando debía estar presente en la votación de la Comisión de Presupuesto para la Ley de Aguas Nacionales.

En una sesión virtual, se le preguntó al ex gobernador de Morelos el sentido de su voto tras la discusión de dicha ley; a pesar de la insistencia de Merilyn Gómez, presidenta de la comisión, Cuauhtémoc Blanco no emitió su voto.

Cuauhtémoc Blanco prefiere juego de pádel a votación sobre Ley de Aguas Nacionales

Cuauhtémoc Blanco, quien forma parte de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se “presentó” a la sesión mientras jugaba un partido de pádel.

Al momento de solicitar el sentido del voto de Cuauhtémoc Blanco, el diputado abrió su cámara, mostrándolo en una cancha de pádel y con raqueta en mano.

Mientras de fondo se escuchaban los raquetazos, Blanco pidió que se le pusiera asistencia a la sesión para luego desconectarse, no sin antes decir “gracias” por su solicitud.

La sesión, que se realizó de manera virtual, contaba con la participación de la presidente al de comisión, Merilyn Gómez, así como de:

Mario Zamora (PRI)

Patricia Jiménez (PAN)

Alejandra del Valle (Morena)

Óscar Bautista (Partido Verde)

Margarita Zavala (PAN)

Elena Segura (Morena)

Oposición señala a Cuauhtémoc Blanco por su partido de pádel

Luego de que la presidenta de la comisión de Presupuesto preguntara en varias ocasiones sobre su voto a Cuauhtémoc Blanco, legisladores de oposición señalaron la obviedad de su ubicación.

El diputado Mario Zamora señaló, entre risas, que Blanco estaba jugando pádel por lo que no sabía ni qué estaba votando; burla a la que se sumó la panista Margarita Zavala.

Por su parte, la legisladora del PAN, Patricia Jiménez, aprovechó para recordar que fue acusado por su media hermana de acoso y abuso sexual cuando era el gobernador de Morelos.

“Anda acosando mujeres”, se escuchó gritar a la legisladora, mientras Gómez insistía en obtener el voto de Blanco.