Ya hay fecha para la entrada en vigor de la reforma a la Ley Aduanera y será hasta el 2026, como se corregirá en un artículo transitorio.

Fueron las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado las que aprobaron la minuta que reforma la Ley Aduanera, que fue ya remitida al Pleno para su discusión.

La Ley Aduanera que pretende transparentar el sistema aduanero en México, fue aprobada por la Cámara de Diputados (de origen) el pasado 7 de octubre, con una mayoría de 338 votos a favor.

¿Cuándo entra en vigor la Ley Aduanera? Se aplicará hasta 2026

Tras la aprobación de comisiones, el senador Homero Davis Castro presentó un artículo transitorio con la fecha de entrada en vigor de la Ley Aduanera: el 1 de enero de 2026.

Dicha reserva con el “Artículo Primero Transitorio” se someterá a consideración del Pleno del Senado, que se presume se agregará para el día de mañana 15 de octubre.

Previo a dicho transitorio, la Ley Aduanera estipulaba que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fecha que fue modificada, junto a otros puntos.

Esto para que se establezcan las leyes adicionales a la Ley Aduanera en este periodo, ante la preocupación del gremio, además de que entre en vigor junto al Paquete Económico 2026.

Derivado del cambio de entrada en vigor de la Ley Aduanera, la minuta regresará a la Cámara de Diputados.