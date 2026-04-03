Los integrantes de la Cámara de Diputados acumulan un total de 41 horas con 47 minutos desde que comenzó el periodo de sesiones legislativo 2026, del 1 de febrero al 19 de marzo.

Esta cifra contabilizaría la semana del 2 al 10 de febrero que la Cámara de Diputados tomó como receso, tal como aprobó el Senado, pese a que el 1 de febrero inició el periodo de sesiones ordinario.

Asimismo y como parte de Semana Santa, los diputados no realizaron sesiones ordinarias en el Pleno, por lo que retomarán las actividades el próximo martes 7 de abril en punto de las 11:00 horas.

Cámara de Diputados en sesión del 25 de marzo (Captura de pantallas)

Diputados acumulan 41 horas de trabajo en el Pleno en 2026

Se dio a conocer que los diputados han acumulado un total de 41 horas y 47 minutos de trabajo legislativo en el Pleno, con sesiones que duran en promedio tres horas, dos veces por semana.

La cifra data del 1 de febrero al 19 de marzo, con un aproximado de 14 sesiones únicamente, de acuerdo con la Dirección General de Apoyo Parlamentario en San Lázaro, reporte compartido por El Heraldo.

Los dos días de sesiones son el martes y miércoles, bajo al argumento de hacer trabajo territorial y en propuestas, aunque las 41 horas son el 22% de las 192 horas que conforma la jornada laboral en México.

Aunado a las inasistencias en lo que va de 2026, ya que al menos en el inicio del periodo, 1 de febrero, se registraron 419 diputados de un total de 500.

Las excepciones tuvieron lugar en discusiones de reformas constitucionales, como la reciente reforma a pensiones, con una duración aproximada de seis horas; sin embargo, la sesión comenzó con 315 asistencias.

Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. (Graciela López Herrera)

Diputados de Morena y Movimiento Ciudadano proponen cambios en horarios y asistencias

La situación referente a las horas trabajadas de los diputados ha sido señalada tanto por legisladores de Morena como de Movimiento Ciudadano; entre ellos, Alfonso Ramírez y Laura Ballesteros.

Alfonso Ramírez Cuéllar ha mencionado que los diputados siguen legislando en modalidad home office pese a que la pandemia ya acabó, aunque a veces no se presenten o sesionen desde otro lugar, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco.

Mientras que Laura Ballesteros se ha quejado en sus redes sociales sobre los días de descanso de los diputados, ya que mientras la ciudadanía trabaja 48 horas y descansan uno, los legisladores tienen una jornada inversa.