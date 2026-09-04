El debate en México sobre el uso de celulares en las escuelas sumó una nueva voz.

“Es una herramienta que sí se tiene que enseñar a usar... el alumno va a enfrentarse a un mundo laboral... hacerlo en forma responsable... en el salón de clases, no todo el tiempo, hay que seguir impulsando la enseñanza tradicional con lápiz y papel... integrando la tecnología como un complemento, no como un todo...” Fernanda Montes de Oca. Líder de Educación en Canva para México e Hispanoamérica

Canva, una de las plataformas educativas y de diseño más utilizadas del mundo, se pronunció a favor de emplear dispositivos móviles como herramientas complementarias de aprendizaje, en medio de la discusión impulsada por la SEP sobre posibles restricciones en los planteles.

Especialistas vinculados con Canva sostienen que la clave no está en prohibir la tecnología, sino en fomentar su uso responsable para desarrollar habilidades digitales, académicas y laborales que serán cada vez más importantes en el futuro.

Canva: internet mostró la utilidad de herramientas tecnológicas en escuelas

Fernanda Montes de Oca, líder de Educación en Canva para México e Hispanoamérica, dijo el 3 de septiembre de 2026 que la tecnología es una herramienta útil en la escuela que beneficia a largo plazo en habilidades laborales.

La inclusión de celulares en escuelas, tablets, redes sociales, aplicaciones como Canva y más, deberían ser usadas de manera responsable, puntualizó

En ese sentido, Fernanda Montes de Oca recordó que en el pasado se decía lo mismo del internet e incluso también se discutió su prohibición en escuelas, pero después se demostró su utilidad educativa y laboral.

Señaló que no solo maestros y autoridades educativas sino las familias deben ser un factor para mantener un uso responsable de celulares y las herramientas tecnológicas en escuelas y la casa, dependiendo del grado escolar de los estudiantes.

Canva colabora con la Nueva Escuela Mexicana de la SEP

Canva, a través de Canva Educación, cuenta con contenidos alineados a la SEP, particularmente a la Nueva Escuela Mexicana, a los cuales solo tienen acceso profesores y estudiantes.

Muchas de las plantillas de materiales didácticos son realizados por profesores y disponibles para uso gratuito de otros maestros y escuelas.

¿Cómo tener acceso gratis a Canva Educación en el regreso a clases 2026?

Los profesores, estudiantes y escuelas de la SEP o privadas que deseen tener acceso a Canva Educación de manera gratuita deberán acceder al portal oficial y hacer su solicitud.

En el registro pedirán distintos documentos para comprobar que se trate de un profesional de la educación o institución que pueden ser:

Cedulario profesional

Credencial de profesor

Carta emitida por la escuela

Otros

La respuesta para obtener Canva Educación gratuita deberá tardar horas o un máximo de un día, a fin de tenerla disponible en este regreso a clases 2026.

Canva permite descargar todos los formatos que se consulten en caso de que se trate de una escuela en un lugar con difícil acceso a internet o herramientas tecnológicas.

Canva es usado por 100 millones de estudiantes y profesores en el mundo. Canva Educación está presente en 190 países y es usado en 23 mil sistemas educativos.

Regreso a clases 2026: Canva, la herramienta que ayuda ante la carga administrativa

La maestra Brenda Guzmán dijo que para los maestros y maestras el tiempo es valioso por lo que usar Canva les puede ayudar a sacar adelante su trabajo en el menor tiempo posible mediante el uso de plantillas de diversos materiales didácticos.

El uso de la herramienta es el ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar en a enfrentar la carga administrativa en esucelas de la SEP, por la que disponen del último viernes de cada mes.

En Canva hay 300 categorías de plantillas creadas por personas reales y en el caso de Canva Educación los materiales didácticos son creados por maestros para maestros.