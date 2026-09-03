Se dio a conocer que Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen ofrecían para renta más de 30 propiedades en Valle de Bravo, las cuales se encontraban a través de la página Nomad P.M.

Luego de que el asesinato de Jonathan Meléndez revelara a Diego Sebastián Rosen como presunto autor del multihomicidio, se confirmó que ambos eran socios de negocios.

Las autoridades informaron que Diego Sebastián Rosen ya fue detenido, por lo que las investigaciones buscan determinar si el crimen está relacionado con esta sociedad que mantenía con Jonathan Meléndez.

¿Qué es Nomad P.M.? La empresa de rentas vacacionales ligada a Jonathan Meléndez y Diego Rosen (Especial)

Así operaba Nomad P.M., empresa de rentas vacacionales ligada a Jonathan Meléndez y Diego Rosen

Las primeras investigaciones han logrado determinar que Jonathan Meléndez y Diego Rosen contaban con 32 casas en Valle de Bravo, en el Estado de México, que se encontraban a la renta mediante la empresa Nomad P.M.

Se sabe que Nomad P.M. era una marca de administración de propiedades dedicada al negocio de rentas vacacionales de lujo, la cual operaba en total 44 propiedades distribuidas no solo en el Edomex, sino en diversos destinos:

32 casas en Valle de Bravo, Edomex (ligadas a Jonathan Meléndez y Diego Rosen)

5 en Acapulco, Guerrero

4 en Tepoztlán, Morelos

1 en Cuernavaca, Morelos

El negocio operaba bajo el esquema de Property Management (de ahí las siglas P.M.), lo que significa que captaban propiedades exclusivas de dueños particulares con el fin de administrarlas a cambio de una comisión.

Nomad P.M. ofertaba las propiedades en costos por noche que iban desde los 7 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo la capacidad y ubicación de las casas.

¿Qué es Nomad P.M.? La empresa de rentas vacacionales ligada a Jonathan Meléndez y Diego Rosen (Especial)

Tras darse a conocer el asesinato de Jonathan Meléndez, la página de Nomad P.M. desapareció repentinamente, por lo que esto ya se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Esto con el fin de determinar si Diego Rosen estaba relacionado con dicha empresa, debido a que tenía acusaciones de fraude vinculadas directamente a su nombre y al portal de Nomad P.M.

Casa Lumeria, una de las más destacadas en Nomad P.M.

Dentro del sitio Nomad P.M., hoy borrado de internet, se ofertaba a la renta la propiedad conocida como Casa Lumeria, una de las más populares entre los visitantes ubicada en Tepoztlán.

El lugar, con una renta por noche de 20 mil pesos, era elegida por grupos que buscaban un retiro espiritual.

Esto debido a las instalaciones y comodidades que ofrecía, pues contaba con capacidad para 16 personas mediante 6 recámaras, 6 baños, así como otros espacios de descanso.

Destaca el espacioso temazcal que se ubicaba en el patio de la Casa Lumeria, que la convertía en la preferida de quienes buscaban un lugar para descansar.

Dicha propiedad no estaría relacionada con Jonathan Meléndez, aunque se desconoce si tenía alguna conexión con Diego Rosen.