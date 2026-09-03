El nombre de Paola Mandri Figueroa figura vinculado a Diego Sebastián Rosen, quiénes serían matrimonio y socios de la empresa Nomad, dedicada a la renta de casas vacacionales en México.

Pero ¿qué más se sabe de Paola Mandri Figueroa? Víctimas acusan fraude por Nomad, exigiendo a autoridades la detención de ella, luego de que la Fiscalía del Estado de México capturó a Diego Sebastián Rosen.

Aquí te compartimos más detalles sobre Paola Mandri Figueroa como estos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Paola Mandri Figueroa?

Paola Mandri Figueroa es una empresaria mexicana que sería socia de Nomad, una empresa de renta y administración de casas vacacionales en México.

Su nombre también ha sido denunciado en redes sociales junto con el de Diego Sebastián Rosen, acusándolos de cometer fraude con su empresa Nomad.

Según el modus operandi de las víctimas, Paola Mandri Figueroa y Diego Sebastián Rosen rentaban casas en Airbnb y vía Nomad, pero cuando se les depositaban cuantiosas cantidades de dinero por la renta de una casa vacacional, bloqueaban sus contactos y no volvían a aparecer.

Asimismo, los testigos aseguran que Paola Mandri Figueroa y Rosen operaban anteriormente con la empresa +Relax que pasó a ser Nomad.

Víctimas acusan de fraude con Nomad a Paola Mandri Figueroa y Diego Sebastián Rosen. (Especial)

Víctimas acusan de fraude con Nomad a Paola Mandri Figueroa y Diego Sebastián Rosen. (Especial)

Las investigaciones apuntan que anteriormente Paola Mandri Figueroa se dedicaba a un sector empresarial totalmente distinto como la publicidad, marketing y organización de eventos en Cloud BTL. Sin embargo, desde ese momento se le vinculaba con Diego Sebastián Rosen, quien era el representante legal de Shark BTL, dedicada al mismo giro que Cloud.

En materia legal, el nombre de Paola Mandri Figueroa aparece en dos actos legales, uno iniciado en juzgados de la CDMX en mayo de 2024 y con última actividad en enero de 2025, y el segundo en el Estado de México, iniciado en abril de 2024 y con última actualización junio de 2024.

¿Qué edad tiene Paola Mandri Figueroa?

Se desconoce qué edad tiene Paola Mandri Figueroa.

Paola Mandri Figueroa, esposa de Diego Sebastián Rosen. (Especial)

¿Quién es el esposo de Paola Mandri Figueroa?

El esposo de Paola Mandri Figueroa es Diego Sebastián Rosen Ferlini.

¿Qué signo zodiacal es Paola Mandri Figueroa?

Se desconoce el signo zodiacal de Paola Mandri Figueroa, pues no se conoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Paola Mandri Figueroa?

Paola Mandri Figueroa sí tiene hijos, pero se desconoce cuántos.

Paola Mandri Figueroa con Diego Sebastián Rosen. (Especial)

¿Qué estudió Paola Mandri Figueroa?

Se desconoce el nivel de estudios de Paola Mandri Figueroa.

¿En qué ha trabajado Paola Mandri Figueroa?

Paola Mandri Figueroa figura como socia de Nomad, una empresa que se dedica a la renta de casas vacacionales en Acapulco, Valle de Bravo, Cuernavaca, Tepoztlán.

Anteriormente, Paola Mandri Figueroa habría trabajado en marketing y organización de eventos en la empresa Cloud BTL, S.A. de C.V.