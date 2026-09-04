Circula en redes sociales un video en el que se muestran los momentos en los que Juan Pablo Penilla, abogado de El Mayo Zambada, protagonizó una trifulca en Polanco, CDMX.

De acuerdo con personas que atestiguaron el incidente, el representante legal del líder del Cártel de Sinaloa discutió e incluso intentó agredir al personal de un restaurante.

Cabe destacar que debido a sus nexos con figuras de alto perfil de al menos 2 grupos criminales, Juan Pablo Penilla fue sancionado en abril de 2026 por el gobierno de Estados Unidos.

Juan Pablo Penilla, abogado de El Mayo Zambada, protagoniza trifulca en Polanco (Especial)

Abogado de El Mayo Zambada agredió a personal de un restaurante en Polanco

La tarde del jueves 3 de septiembre, el abogado Juan Pablo Penilla protagonizó un altercado en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

En torno al incidente del que existe un video que circula en redes sociales, se afirma que se desató debido a que Juan Pablo Penilla se habría molestado por el servicio del establecimiento.

En específico, los reportes señalan que el abogado de El Mayo Zambada y de Miguel Ángel Treviño, discutió con personal del restaurante debido a que no le asignaron una mesa que reservó.

En el video sobre la trifulca se puede apreciar a Juan Pablo Penilla discutiendo entre insultos y gritos con un par de trabajadores del restaurante en Polanco.

Sin embargo, cuando otros empleados del negocio se acercaron, Juan Pablo Penilla intentó golpear a uno, pues le lanzó un puñetazo al rostro que no logró conectar.

Debido a la actitud agresiva del abogado, el personal del establecimiento intentó contenerlo, mientras algunos otros advertían que solicitarían el apoyo de una patrulla.

#México | Qué Penilla…



Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, reaparece ahora en una trifulca en Polanco.



Es el mismo abogado que desató polémica por sus fotografías con figuras de Morena, incluida Claudia Sheinbaum, quien públicamente negó conocerlo.



De la foto… pic.twitter.com/L4nDhHPb7L — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 3, 2026

Juan Pablo Penilla fue sancionado en Estados Unidos

El 28 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al abogado mexicano Juan Pablo Penilla Rodríguez.

Se señaló al abogado por prestar apoyo financiero y tecnológico a líderes del Cártel del Noreste, en referencia al caso en el que represento al Z-40.

La acusación apunta que facilitó esquemas de lavado de dinero y gestionó operaciones que excedían su papel como defensa legal técnica del líder criminal.

Ante ello, la autoridad congeló todos los bienes e intereses de Juan Pablo Penilla en Estados Unidos y prohibió que ciudadanos y empresas establezcan relaciones financieras con él.

La acción de la OFAC incluyó el bloqueo a dos casinos en Tamaulipas en busca de desarticular la estructura de auxilio patrimonial del grupo criminal en la frontera norte de México.