En el marco del regreso a clases de millones de estudiantes, Claudia Sheinbaum citó el juicio contra Meta en Estados Unidos para respaldar la regulación de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas por su adicción.

En su conferencia matutina de este 31 de agosto de 2026, Sheinbaum explicó que la empresa de Mark Zuckerberg diseñó sus plataformas con la intención de crear adicción entre niños y jóvenes.

“De manera deliberada diseñó las redes sociales para generar adicción” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Razón por la que Meta perdió el juicio contra un más de veinte estados por lo que pagará más de 17 mil millones de dólares, además de limitar el acceso a sus plataformas a menores de edad.

Como parte del acuerdo, Instagram y Facebook limitarán a dos horas diarias el uso de plataformas para menores de edad.

Ante la resolución, la Presidenta de México -de 64 años- dijo estar de acuerdo con el daño a la salud mental que las redes sociales causan específicamente en niños, quienes reciben mensajes negativos gran parte del tiempo; “eso están mal”, señaló.

¿Adiós a los celulares en las escuelas? Esto respondió Claudia Sheinbaum (Eduardo Díaz)

Uso de celulares en escuelas podría prohibirse en su totalidad

Un estudio develó que el 81% de los maestros está a favor de establecer reglas para un uso seguro del celular en escuelas.

Debido a que docentes no desean que se use el celular en el espacio educativo, se está considerando:

No usar celulares en aulas para evitar distracciones.

No usar celulares a la hora del recreo ya que esto interfiere con la convivencia personal.

“Esto se va a definir en la comisión donde participan los Secretarios de Educación de todo el país” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En la actualidad, 16 estados en México cuentan con disposiciones legales y normativas para regular o restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de nivel básico y medio superior.

Los estados que ya cuenta con una regulación son: