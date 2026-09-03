El pasado 2 de septiembre de 2026, Uber dio a conocer que redujo su plantilla global en un 10%, lo que implica la pérdida de 3 mil 300 empleados a nivel mundial.

Esto quiere decir que Uber despidió gente en todas las regiones donde tiene presencia; aunque queda por ver cómo afecta esto a los trabajadores en México.

Uber (Ritchie B. Tongo / Efe)

Despido de 3 mil 300 empleados de Uber busca hacer más eficiente la empresa

De acuerdo con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, la razón detrás del despido de 3 mil 300 empleados a nivel mundial, se debe a que se busca una mayor eficiencia en la empresa.

En un mensaje a los trabajadores de Uber, Dara Khosrowshahi señala que la compañía creció mucho en los últimos 5 años, lo que creo una gran cantidad de “microequipos”.

Esto hizo que la organización fuera mucho más compleja y todo se fragmentara, creando niveles innecesarios que solo hacían que la toma de decisiones fuera más lenta.

Con los despidos se hace una reestructuración general de la empresa, para que la cadena de mando sea más directa y todo fluya de mejor manera.

Así se redujo en 20% la plantilla de dirección general en 7 regiones diferentes, además de eliminar más del 50% de los mencionados “microequipos directivos”.

Uber (Unsplash)

¿Despidos masivos de Uber afectará a México?

De momento no hay nada oficial acerca de que los despidos de Uber vayan a afectar a los empleados en México, pues no ha habido una confirmación de la división en el país.

Dara Khosrowshahi señaló que toda la gente de Uber que fue despedida, se le notificó de manera inmediata, cosa que no se ha reportado en México.

Asimismo se señaló que los despidos globales no afectarán el servicio, mencionando que los usuarios no verán cambios en la manera en que piden y hacen sus viajes.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de los despidos de Uber, su posible repercusión en México y si hay cambios importantes en el servicio.