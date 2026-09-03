Sigue en la transmisión de los Premios Juventud 2026 en vivo desde México con todos los ganadores y sorpresas del evento.

Fue el público quien eligió a sus artistas favoritos a través de votaciones en las diferentes categorías que incluyeron lo mejor de la música, actuación y las redes sociales.

Conoce a los ganadores de los Premios Juventud 2026 entre las 50 categorías de este año.

Ganadores a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Euro-Song de Premios Juventud 2026:

Com Você - Judeline & Amaia

Da me - Bad Gyal

La graciosa - Quevedo & Elvis Crespo

Lárgate - Ana Mena

Moja1ta - Lola Indigo

No me tires flores - Alejandro Sanz & Rels B

Oh si pudiera - Manuel Carrasco

Si juegas conmigo (ASA25) - Juan Magán & Abraham Mateo

Superestrella - Aitana GANADORA

Todos estamos bailando la misma canción - La Oreja de Van Gogh

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a #GettingReadyWith

Artistas ganadores en la categoría #GettingReadyWith de Premios Juventud 2026:

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos GANADORA

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Mezcla Urbana de Premios Juventud 2026:

‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover

‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión

‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone

‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi

‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle

‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake GANADORES

‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Dembow de Premios Juventud 2026:

‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross

‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Miami’ - Tokischa

‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel

‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond

‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll GANADORES

‘Un gatito me llamó’ - Karol G

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana de Premios Juventud 2026:

‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel

‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos

‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”

‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández GANADORES

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Tour (Best Tour)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Tour de Premios Juventud 2026:

Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne

Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo - Carin León

Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny GANADOR

Dinastía Tour - Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira

Latinaje Tour - Cazzu

Lux Tour - Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour - Maná

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Productor del Año (Producer of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Productor del Año de Premios Juventud 2026:

Andy Clay

Bizarrap GANADOR

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

MAG

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Ganadore Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Podcast del Año (Podcast of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Podcast del Año de Premios Juventud 2026:

El chal con Pao Sasso

La Cotorrisa

Pinky Promise GANADORA

Roca project

Yo pude, tu puedes

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Afrobeat Latino del Año de Premios Juventud 2026:

‘Bendito’ - Rawayana

‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton

‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro

‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums GANADORES

‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Tropical Hit (Tropical Hit)

Artistas ganadores en la categoría Tropical Hit de Premios Juventud 2026:

‘1+1’ - Maluma & Kany García

‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso

‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa

‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce GANADORES

‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo

‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea

‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo

‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche

‘No te borro’ - Fariana

‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana de Premios Juventud 2026:

‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela

‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’

‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera GANADORES

‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi

‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mi Track Favorito (My Favorite Track)

Artistas ganadores en la categoría Mi Track Favorito de Premios Juventud 2026:

Carita Linda - Rauw Alejandro

Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís

Corazón - Danny Ocean

La perla - Rosalía & Yahritza y Su Esencia

Me está doliendo - Carin León & Alejandro Fernández GANADORES

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Tema en Cumbia de Premios Juventud 2026:

‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin

‘Con otra’ - Cazzu GANADORA

‘Cuando una mujer’ - Mariangela

‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera

‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa

‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Colaboración OMG (OMG Collaboration)

Artistas ganadores en la categoría Colaboración OMG de Premios Juventud 2026:

‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy GANADORES

‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko

‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon

‘East LA’ - Will.i.am & Taboo

‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná

‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa

‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León