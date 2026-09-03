Sigue en la transmisión de los Premios Juventud 2026 en vivo desde México con todos los ganadores y sorpresas del evento.

Fue el público quien eligió a sus artistas favoritos a través de votaciones en las diferentes categorías que incluyeron lo mejor de la música, actuación y las redes sociales.

Conoce a los ganadores de los Premios Juventud 2026 entre las 50 categorías de este año.

Ganadores a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Euro-Song de Premios Juventud 2026:

  • Com Você - Judeline & Amaia
  • Da me - Bad Gyal
  • La graciosa - Quevedo & Elvis Crespo
  • Lárgate - Ana Mena
  • Moja1ta - Lola Indigo
  • No me tires flores - Alejandro Sanz & Rels B
  • Oh si pudiera - Manuel Carrasco
  • Si juegas conmigo (ASA25) - Juan Magán & Abraham Mateo
  • Superestrella - Aitana GANADORA
  • Todos estamos bailando la misma canción - La Oreja de Van Gogh
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a #GettingReadyWith

Artistas ganadores en la categoría #GettingReadyWith de Premios Juventud 2026:

  • Alejandra Capetillo
  • Lailany Sota
  • Ludmilla
  • Sol Vargas
  • Valeria Villalobos GANADORA
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Mezcla Urbana de Premios Juventud 2026:

  • ‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
  • ‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover
  • ‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión
  • ‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
  • ‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone
  • ‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi
  • ‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
  • ‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle
  • ‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake GANADORES
  • ‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Dembow de Premios Juventud 2026:

  • ‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • ‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross
  • ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
  • ‘Miami’ - Tokischa
  • ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel
  • ‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond
  • ‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll GANADORES
  • ‘Un gatito me llamó’ - Karol G
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Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana de Premios Juventud 2026:

  • ‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel
  • ‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • ‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos
  • ‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”
  • ‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
  • ‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
  • ‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández GANADORES
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Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Tour (Best Tour)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Tour de Premios Juventud 2026:

  • Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne
  • Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
  • De Sonora, Para El Mundo - Carin León
  • Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny GANADOR
  • Dinastía Tour - Peso Pluma
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
  • Latinaje Tour - Cazzu
  • Lux Tour - Rosalía
  • Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce
  • Vivir Sin Aire Tour - Maná
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Productor del Año (Producer of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Productor del Año de Premios Juventud 2026:

  • Andy Clay
  • Bizarrap GANADOR
  • Casta
  • Edgar Barrera
  • Fux Beat
  • La Paciencia
  • MAG
  • Nico Cotton
  • Ovy On The Drums
  • Sky Rompiendo
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadore Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Podcast del Año (Podcast of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Podcast del Año de Premios Juventud 2026:

  • El chal con Pao Sasso
  • La Cotorrisa
  • Pinky Promise GANADORA
  • Roca project
  • Yo pude, tu puedes
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Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

Artistas ganadores en la categoría Afrobeat Latino del Año de Premios Juventud 2026:

  • ‘Bendito’ - Rawayana
  • ‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton
  • ‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro
  • ‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums GANADORES
  • ‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
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Ganadores a Tropical Hit (Tropical Hit)

Artistas ganadores en la categoría Tropical Hit de Premios Juventud 2026:

  • ‘1+1’ - Maluma & Kany García
  • ‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso
  • ‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa
  • ‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce GANADORES
  • ‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo
  • ‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea
  • ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
  • ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
  • ‘No te borro’ - Fariana
  • ‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz
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Ganadores a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana de Premios Juventud 2026:

  • ‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela
  • ‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’
  • ‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera GANADORES
  • ‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi
  • ‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas
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Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mi Track Favorito (My Favorite Track)

Artistas ganadores en la categoría Mi Track Favorito de Premios Juventud 2026:

  • Carita Linda - Rauw Alejandro
  • Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
  • Corazón - Danny Ocean
  • La perla - Rosalía & Yahritza y Su Esencia
  • Me está doliendo - Carin León & Alejandro Fernández GANADORES
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)

Ganadores a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

Artistas ganadores en la categoría Mejor Tema en Cumbia de Premios Juventud 2026:

  • ‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin
  • ‘Con otra’ - Cazzu GANADORA
  • ‘Cuando una mujer’ - Mariangela
  • ‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera
  • ‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa
  • ‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia
Ganadores Premios Juventud 2026
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Ganadores a Colaboración OMG (OMG Collaboration)

Artistas ganadores en la categoría Colaboración OMG de Premios Juventud 2026:

  • ‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy GANADORES
  • ‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko
  • ‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon
  • ‘East LA’ - Will.i.am & Taboo
  • ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
  • ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná
  • ‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa
  • ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León
Ganadores Premios Juventud 2026
Ganadores Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud)