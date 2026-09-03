Sigue en la transmisión de los Premios Juventud 2026 en vivo desde México con todos los ganadores y sorpresas del evento.
Fue el público quien eligió a sus artistas favoritos a través de votaciones en las diferentes categorías que incluyeron lo mejor de la música, actuación y las redes sociales.
Conoce a los ganadores de los Premios Juventud 2026 entre las 50 categorías de este año.
Ganadores a Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Euro-Song de Premios Juventud 2026:
- Com Você - Judeline & Amaia
- Da me - Bad Gyal
- La graciosa - Quevedo & Elvis Crespo
- Lárgate - Ana Mena
- Moja1ta - Lola Indigo
- No me tires flores - Alejandro Sanz & Rels B
- Oh si pudiera - Manuel Carrasco
- Si juegas conmigo (ASA25) - Juan Magán & Abraham Mateo
- Superestrella - Aitana GANADORA
- Todos estamos bailando la misma canción - La Oreja de Van Gogh
Ganadores a #GettingReadyWith
Artistas ganadores en la categoría #GettingReadyWith de Premios Juventud 2026:
- Alejandra Capetillo
- Lailany Sota
- Ludmilla
- Sol Vargas
- Valeria Villalobos GANADORA
Ganadores a Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Mezcla Urbana de Premios Juventud 2026:
- ‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- ‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover
- ‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión
- ‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- ‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone
- ‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi
- ‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle
- ‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake GANADORES
- ‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak
Ganadores a Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Dembow de Premios Juventud 2026:
- ‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- ‘Hace calor’ - María Becerra, El Alfa & Xross
- ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Miami’ - Tokischa
- ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel
- ‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond
- ‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll GANADORES
- ‘Un gatito me llamó’ - Karol G
Ganadores a Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana de Premios Juventud 2026:
- ‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel
- ‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos
- ‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco”
- ‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
- ‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- ‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández GANADORES
Ganadores a Mejor Tour (Best Tour)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Tour de Premios Juventud 2026:
- Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo - Carin León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny GANADOR
- Dinastía Tour - Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
- Latinaje Tour - Cazzu
- Lux Tour - Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour - Maná
Ganadores a Productor del Año (Producer of the Year)
Artistas ganadores en la categoría Productor del Año de Premios Juventud 2026:
- Andy Clay
- Bizarrap GANADOR
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- MAG
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Ganadores a Podcast del Año (Podcast of the Year)
Artistas ganadores en la categoría Podcast del Año de Premios Juventud 2026:
- El chal con Pao Sasso
- La Cotorrisa
- Pinky Promise GANADORA
- Roca project
- Yo pude, tu puedes
Ganadores a Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)
Artistas ganadores en la categoría Afrobeat Latino del Año de Premios Juventud 2026:
- ‘Bendito’ - Rawayana
- ‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton
- ‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro
- ‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums GANADORES
- ‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Ganadores a Tropical Hit (Tropical Hit)
Artistas ganadores en la categoría Tropical Hit de Premios Juventud 2026:
- ‘1+1’ - Maluma & Kany García
- ‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso
- ‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa
- ‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce GANADORES
- ‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo
- ‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea
- ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo
- ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
- ‘No te borro’ - Fariana
- ‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz
Ganadores a Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Colaboración Música Mexicana de Premios Juventud 2026:
- ‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela
- ‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’
- ‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera GANADORES
- ‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi
- ‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo Olivas
Ganadores a Mi Track Favorito (My Favorite Track)
Artistas ganadores en la categoría Mi Track Favorito de Premios Juventud 2026:
- Carita Linda - Rauw Alejandro
- Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
- Corazón - Danny Ocean
- La perla - Rosalía & Yahritza y Su Esencia
- Me está doliendo - Carin León & Alejandro Fernández GANADORES
Ganadores a Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)
Artistas ganadores en la categoría Mejor Tema en Cumbia de Premios Juventud 2026:
- ‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin
- ‘Con otra’ - Cazzu GANADORA
- ‘Cuando una mujer’ - Mariangela
- ‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera
- ‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa
- ‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia
Ganadores a Colaboración OMG (OMG Collaboration)
Artistas ganadores en la categoría Colaboración OMG de Premios Juventud 2026:
- ‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy GANADORES
- ‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko
- ‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon
- ‘East LA’ - Will.i.am & Taboo
- ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná
- ‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa
- ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carin León