La escena musical independiente de México se encuentra de luto tras la muerte de Alezú, joven cantante originaria de Guadalajara que comenzaba a abrirse camino en el pop emergente.

La noticia fue confirmada el 2 de septiembre de 2026 y generó una ola de mensajes de despedida por parte de seguidores y personas cercanas a la artista de 23 años de edad.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, su partida deja consternados a fans que seguían de cerca su carrera musical.

¿De qué murió Alezú? La cantante tapatía de 23 años

El miércoles 2 de septiembre se confirmó la muerte de Alezú, una joven cantante tapatía y promesa del pop emergente.

Hasta el momento, la familia de Alezú no ha revelado detalles de su muerte y sus fans lamentaron su partida en redes sociales; trascendió que había sufrido un accidente.

Alezú (Instagram/@alezu.333)

Alezú compartía su música en diversas plataformas digitales y entre sus canciones más conocidas se encuentra:

A tu lado

Caer

Ciudad

Formas extrañas de querer

Ojos miel

Si me ves

Úsame

La cantante también era lashista y tenía una escuela para enseñar esta actividad.

Fans de Alezú lamenta su muerte en redes sociales

Alezú tenía más de 15 mil seguidores en Instagram y sus fans expresaron sus condolencias en redes sociales.

La cantante compartió su última publicación el 30 de agosto con la frase: “Con un filtro de Instagram todo se siente perfecto”.

Alezú compartió selfies, una foto de su infancia y lugares que visitó: “Vuela alto bonita” y “Hasta el cielo, un abrazo”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.