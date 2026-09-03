El empresario Raymundo Gómez Flores era muy conocido en Jalisco por su actividad, pero también porque tuvo un cargo público en el estado y por ser padre de la coordinadora del nuevo consejo empresarial de Claudia Sheinbaum: Altagracia Gómez Sierra.

Los vínculos que Raymundo Gómez Flores tuvo con el gobierno y los que ahora tiene Altagracia Gómez Sierra al ser cercana a Morena, han llevado al cuestionamiento sobre quién fue el empresario, así que aquí te lo contamos con estos datos:

Quien fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién fue Raymundo Gómez Flores?

Omar Raymundo Gómez Flores era el nombre de pila del empresario nacido en Guadalajara, pero destacado en Jalisco por tener empresas en el sector inmobiliario, transporte, agroindustrial y automotriz en el estado.

Sumado a ello, Raymundo Gómez Flores también tomó popularidad cuando fue senador del PRI en Jalisco en la LVII Legislatura por Primera Minoría.

Raymundo Gómez Flores cuando fue senador del PRI. (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Raymundo Gómez Flores inició su actividad empresarial desde muy joven, debido a que su familia ya tenía negocios de lavandería y transporte. Cuando su padre murió, él y sus hermanos tomaron el cargo y comenzaron a construir su actividad empresarial a mayor escala.

Sus padres eran Alfonso Gómez Somellera y Altagracia Flores Fletes, dueños de Lavanderías Roma, y quienes tuvieron ocho hijos contando al empresario Flores.

¿Qué edad tenía Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores tenía 74 años de edad cuando murió, pues nació un 24 de junio de 1952 y murió el 2 de septiembre de 2026.

¿Quién era la esposa de Raymundo Gómez Flores?

La esposa de Raymundo Gómez Flores era María Elena Sierra Villarreal.

¿Qué signo zodiacal era Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores era del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 24 de junio.

¿Cuántos hijos tenía Raymundo Gómez Flores?

Se conocía que Raymundo Gómez Flores tenía tres hijos:

Ararggo Gómez Sierra

Altagracia Gómez Sierra

Lucía Gómez Sierra

¿Qué estudió Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores estudió hasta el segundo semestre de Derecho en la Universidad de Guadalajara (UdG); sin embargo, dejó su licenciatura trunca.

Raymundo Gómez Flores, empresario.

¿En qué trabajó Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores fue presidente de Promotora Empresarial de Occidente (PEO) siendo que esta controlaba empresas mediante una sociedad holding, que culminó en actividades empresariales en:

DINA

Minsa

Grupo inmobiliario GIG

Los Camichines

Estrella Blanca

Almer

Campo Fino

Siempre Capitales

Raymundo Gómez Flores también tuvo el cargo público de senador por el PRI en la LVII Legislatura.