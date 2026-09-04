Desde una comunidad de la Montaña Baja de Guerrero, la maestra Celestina Pascualeño impulsa una iniciativa para preservar el náhuatl entre las nuevas generaciones mediante herramientas digitales y materiales educativos propios.

“Canva ha sido un gran aliado para mi… una de las restricciones mas grandes que tenemos en el sector educativo, o al menos en la enseñanza de las lenguas originas, es la falta de materiales didácticos…” Celestina Pascualeño. Maestra

Su proyecto, una lotería bilingüe desarrollada con apoyo de Canva, nació en el aula y ha logrado expandirse a otras escuelas y comunidades indígenas.

La docente busca fortalecer el uso cotidiano de la lengua originaria y demostrar que la tecnología puede convertirse en una aliada para la transmisión y protección del patrimonio cultural de México.

Lotería en náhuatl creada con Canva por maestra de Guerrero

El proyecto de enseñanza de la maestra Celestina Pascualeño se basa en la creación de una lotería en náhuatl que inició en 2019 y se impulsó en al pandemia de Covid-19.

El tradicional juego mexicano inició en un grupo de estudiantes de cuarto año de primaria de la comunidad de Zolocotitlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

El proyecto de la lotería de la maestra Celestina Pascualeño se ha difundido a otras escuelas mediante el uso de Canva Educación por otras maestras y maestros.

La idea nació con un enfoque educativo y se ha convertido en un proyecto social que ha llamado la atención de autoridades de diversos municipios de Guerrero: “trascendimos de la escuela al trabajo comunitario”.

Lotería en náhuatl de Celestina Pascualeño y Canva (Edmundo Morelos/SDPnoticias )

Entregan mil loterías en náhuatl; buscan apoyos para difundirla en Guerrero

Hasta el momento se han entregado de manera gratuita mil loterías pero buscan organizaciones que se sumen a la impresión y distribución en miles de familias de origen náhuatl en Guerrero.

La elaboración de la lotería se hizo con entrevistas abuelos y a partir de ello se seleccionó el vocabulario para la elaboración del juego en alianza con Canva.

Ante la pobreza económica en comunidades de Guerrero y necesidades para la difusión de su proyecto educativo, Pascualeño contrastó que la probreza no es cognitiva ni cultural.

Celestina Pascualeño destaca trabajo para preservación de lenguas indígenas

Celestina Pascualeño recordó que en México se hablan 68 lenguas indígenas y que herramientas como Canva podrían ayudar en su preservación siempre bajo el principio de gobernanza de datos a favor de las comunidades originarias.

La maestra con 19 años de trabajo dijo que como ella existen otros colectivos y profesionales que hace proyectos propios para la preservación de lenguas originarias.

Respecto a Canva, dijo que ha colaborado con ellos porque trabajan con personas y que el criterio humano se combina con tecnología vista como herramienta.