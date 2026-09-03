135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” presentaron síntomas relacionados con Salmonella, un brote que se registró tras consumir alimentos en las instalaciones.

“El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional”. Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

El brote de Salmonella en el Hospital General de México se identificó el pasado 31 de agosto, cuando médicos presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Hospital General de México: 135 médicos presentan síntomas por brote de Salmonella

41 médicos están hospitalizadas por brote de Salmonella en Hospital General de México

El Hospital General de México precisó que al corte de este jueves 3 de septiembre se tienen 41 médicos hospitalizados para vigilancia y tratamiento en situación estable.

Asimismo, tras detectar y confirmar el brote en el Hospital General de México con estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp.

Así como en dos casos, también se llegó a identificar en los estudios una confección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), mismos que son atendidos por el Hospital General de México.

Tras la detección, los servicios del comedor para médicos del Hospital General de México fueron suspendidos de manera inmediata por brote de Salmonella.

Mientras que la investigación epidemiológica y sanitaria en el Hospital General de México continúa para “determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control”, concluyeron.