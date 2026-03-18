Benjamín Robles, integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), reveló que respaldarán el Plan B de la reforma electoral, pero con reservas sobre la revocación de mandato.

En entrevista con López-Dóriga, Benjamín Robles señaló que el PT está a favor de la eliminación de privilegios en municipios y congresos locales, por lo que apoyarán el Plan B de Sheinbaum.

Plan B de reforma electoral irá al Senado (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

PT respalda el Plan B de reforma electoral, pero con reservas, afirma Benjamín Robles

El PT irá con el Plan B de Sheinbaum, aunque Benjamín Robles advirtió que objetarán la fecha propuesta para la revocación de mandato, que se pretende hacer el mismo día que la elección federal.

Dado que el Plan B ofrece como opciones junio de 2027 o junio de 2028, el PT sostiene que es preferible que se realice en 2028 para evitar los riesgos de equidad en el proceso de 2027.

Asimismo, Benjamín Robles cuestionó la necesidad de un proceso de revocación de mandato cuando este es impulsado desde el gobierno y no a solicitud de la ciudadanía.

A pesar de las reservas, PT buscarán discutir con sus aliados de Morena y el Partido Verde, enfatizando que confía plenamente en la presidenta Sheinbaum y la apoyará en todo momento.

Plan B de reforma electoral divide al PT en el Senado

El senador Alejandro González Yáñez, del PT, evitó declarar a los medios si apoyará o no al Plan B y aclaró que la bancada sigue evaluando la propuesta, a fin de emitir un voto argumentado.

Pese a estar reservas, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, también del PT, aseguró que respaldarán el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum y votarán a favor.

Por su parte, Óscar Cantón, senador de Morena, señaló que es posible ajustar el Plan B al aclarar que la presidenta puede hablar de la revocación de mandato, pero no llamar al voto.

Se espera que el Plan B llegue a las comisiones unidad del Senado el próximo lunes 23 de marzo y, esa misma semana, podría ser discutido en el pleno.