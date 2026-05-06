Omar García Harfuch confirmó que, durante el operativo que se realizó en Morelos, se realizó la detención de Rodolfo “N”, alias ‘Don Ramón’, líder del grupo criminal “Los Linos”, así como uno de sus principales operadores, identificado como Carlos.

Asimismo, se logró la detención de 8 presuntos delincuentes y el aseguramiento de armas y teléfonos celulares.

Durante esta acción conjunta, se reportó la muerte de uno de los agresores; además, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultaron heridos.

Durante una acción de @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el @GobiernoMorelos, fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos… pic.twitter.com/3rtWg4kKQw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

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