Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado, expuso que hubo roces con Pablo Gómez durante la negociación del Plan B de la reforma electoral.

En contraste, Manuel Velasco afirmó que el PVEM logró acuerdos con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, a quien agradeció su invitación para ser parte de las mesas de trabajo por el Plan B electoral.

Velasco revela roces con Pablo Gómez por Plan B; agradece apoyo de Rosa Icela para alcanzar acuerdos

Al ser cuestionado sobre la postura del PVEM sobre el Plan B, Manuel Velasco aseguró que no hubo entendimiento con Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión presidencial para la Reforma Electoral.

Sin ahondar en mayores detalles, el coordinador de senadores del Partido Verde manifestó sus integrantes no alcanzaron acuerdos con Pablo Gómez, situación que los alejó en principio del Plan B.

No obstante, Velasco destacó la iniciativa de Rosa Icela Rodríguez, quien dijo invitó a todas las mesas de trabajo al PVEM para buscar acuerdos como parte de su alianza política.

Velasco expone roces con Pablo Gómez en negociación del Plan B (cortesía)

El senador del Verde aseveró que esto fue lo que propició que su bancada acordara en mayoría apoyar el Plan B, toda vez que sí se alcanzaron consensos entre sus integrantes.

Esto incluye a los diputados del Partido Verde, quienes en esta ocasión estarían por la labor de votar a favor de la reforma electoral.

No obstante, Velasco indicó que el único legislador verde que ha reiterado su rechazo al Plan B es Luis Melgar, quien adelantó que sin importar dichas mesas de trabajo votará en contra del proyecto.