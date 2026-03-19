El Plan B de la reforma electoral fue presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ante la Cámara de Senadores, del que se fija una fecha para que sea votado.

Este Plan B de la reforma electoral pasó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado tras su recibimiento y con el respaldo de los partidos aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que podría ser discutido y votado en el pleno.

Dicho Plan B de la presidenta Sheinbaum se da poco después de que no se aprobara su primera propuesta de cambio constitucional en materia electoral en la Cámara de Diputados.

¿Cuándo se votaría el Plan B de la reforma electoral en el Senado?

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el Plan B de la reforma electoral sería votado en el pleno del Senado el próximo miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Algunos reportes también señalan que la iniciativa podría votarse de manera expedita y sin parlamento abierto, aunque este dato tampoco ha podido ser verificado.

Por su parte, el diario La Jornada reportó que Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que el Plan B sería votado antes de Semana Santa, sin precisar una fecha exacta.

Asimismo, indicó que, una vez aprobado, se trabajará en las leyes secundarias necesarias para su implementación, con el objetivo de concretar el proceso legislativo antes de que termine el mes.

¿De qué trata el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum?

El Plan B de la reforma electoral contempla diversos cambios en la estructura política y electoral del país. Entre los principales ejes destacan:

Reducción de regidurías y congresos: De 7 a máximo 15 regidores; Una sindicatura por municipio; Tope presupuestal de congresos locales a 0.70%; Ahorros serán utilizados en obra pública

Reducción de privilegios en el INE, tribunales y órganos electorales: Consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán ganar más que el Ejecutivo federal; Se eliminan bonos, seguros de gastos médicos mayores, e ingresos adicionales; Reducción de gastos progresivos en el Senado hasta de un 15%

Revocación de mandato; Revocación para titular de Presidencia en el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno dependiendo del año que se solicite

Mientras que se planea reformar también los siguientes artículos: