Kenia López Rabadán se despidió, a través de sus redes sociales, de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

“Estoy muy agradecida por la gran experiencia de haber sido Presidenta de la Cámara de Diputados” Kenia López Rabadán

Si bien el periodo de Kenia López Rabadán frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados finaliza hasta agosto de 2026, se celebró ya la última sesión legislativa del periodo ordinario.

Kenia López Rabadán agradece oportunidad de presidir la Cámara de Diputados

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, Kenia López Rabadán se despidió de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su agradecimiento extenso por la oportunidad que le significó estar el encabezar este órgano legislativo.

Señaló que representó un hito fundamental en su trayectoria pública, subrayando la relevancia de la labor realizada y el crecimiento profesional que significó representar a uno de los poderes de la Unión.

En el video, López Rabadán agradeció el apoyo de su familia y esposo, quienes dijo fueron fundamentales para estar presente todas las sesiones dirigiendo a un Pleno de 500 diputados.

De igual forma se dijo feliz por ser diputada federal, al señalar que es un trabajo que le permite ayudar a la ciudadanía.

En caso de aprobarse un periodo extraordinario de sesiones, Kenia López Rabadán regresaría al Pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que formalmente su periodo de labores finaliza hasta el mes de agosto.

No obstante, en caso de que esto no ocurra, su labor habrá concluido junto con el periodo ordinario de sesiones legislativas.