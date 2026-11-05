La polémica por el caso de los hermanos Hernández Casillas y el INE llegó a oídos de la escritora e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se pronunció brevemente en torno a los hechos.

Fue por medio de un escueto mensaje que compartió en su cuenta de X, que Beatriz Gutiérrez Müller reprobó la trama de corrupción en torno a la autoridad electoral y derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei.

El pronunciamiento se emitió luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro exhibieron detalles sobre el caso de los hermanos Hernández Casilla y el INE.

Beatriz Gutiérrez Müller tacha de “escándalo” caso de hermanos Hernández Casilla y el INE

Luego de que se exhibiera el caso de los hermanos Hernández Casillas, Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció sobre la trama de corrupción en la que se vio involucrado el INE.

En su mensaje con el que reapareció en redes sociales tras varios días ausente, la historiadora se limitó a señalar que los hechos que rodean el caso son un auténtico escándalo.

Beatriz Gutiérrez Müller se pronuncia por el caso de los hermanos Hernández Casillas y el INE (@BeatrizGMuller/X)

Exhiben red de empresas de los hermanos Hernández Casillas en el INE

El pronunciamiento de Beatriz Gutiérrez Müller se dio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la red de corrupción de los hermanos Hernández Casillas opera desde hace 27 años.

En su conferencia mañanera del 5 de noviembre, Claudia Sheinbaum señaló que las indagatorias han permitido establecer que los contratistas tienen antecedentes desde el sexenio de Carlos Salinas.

En ese sentido, aseveró que la trama de corrupción dentro del INE no comenzó con la hoy exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por lo que cuestionó quién define los lineamientos de contratación.

En especial porque sostuvo que la red establecida por los hermanos Hernández Casillas se consolidó en el periodo comprendido de 2014 y 2023, cuando dijo, obtuvieron contratos estatales bajo la presidencia de Lorenzo Córdova.

De la misma forma, Claudia Sheinbaum reveló que en la trama de los empresarios están vinculadas figuras del partido SOMOS y con Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe en el Registro Nacional de Población.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro informó que en el periodo señalado, los hermanos Hernández Casillas recibieron más de 2 mil millones de pesos en contratos para 23 Oples estatales.

Sobre ello, la funcionaria explicó que seis empresas vinculadas a la red se encargaban de simular competencia en licitaciones del INE y los Oples a pesar de que ninguna está inhabilitada para participar en compras del gobierno federal.