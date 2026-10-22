José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE, está siendo investigado por la UIF por presuntas irregularidades financieras.

El nombre de José Alfredo Hernández Casillas cobró importancia tras revelarse su cercanía social con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Se ha señalado de presuntos conflictos de interés, modificaciones a bases de licitación para favorecer a contratistas específicos y la contratación de colaboradores vinculados a dichas compañías dentro del instituto.

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

José Alfredo Hernández Casillas es un empresario mexicano dedicado a la fabricación y suministro de insumos y materiales electorales (como urnas, boletas, casillas y mamparas).

Tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para diversos organismos públicos locales electorales (OPLEs).

José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE (Tomada de video)

¿Cuántos años tiene José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

No hay información sobre la edad de José Alfredo Hernández Casillas.

¿Quién es la esposa de José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

No existe información pública sobre si José Alfredo Hernández Casillas se encuentra casado.

¿Cuántos hijos tiene José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

No hay información pública sobre si José Alfredo Hernández Casillas tiene hijos.

¿Qué estudió José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

No existen registros filtros públicos sobre los estudios de José Alfredo Hernández Casillas.

¿En qué ha trabajado José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor del INE?

José Alfredo Hernández Casillas se ha encontrado en medio de la polémica luego de que se exhibió que mantiene una estrecha relación personal y social con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Con quien se le ha documentado en reuniones privadas, comidas, juegos de cartas, festejos patrios y en la organización de eventos familiares, como la fiesta del cumpleaños número 62 de la funcionaria.

José Alfredo Hernández Casillas encabeza un conglomerado de al menos siete compañías proveedoras de material electoral, entre las que destacan:

Cajas Graf

Corporativo Zeg

Litoformas

Formas Finas

Materiales

Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación

Grupo Selati

Sus empresas han obtenido adjudicaciones millonarias, entre las que sobresalen un contrato de 46 millones de pesos en Sonora en 2021 (cuando Taddei presidía el instituto estatal) y contratos en el INE por entre 197 y 198.7 millones de pesos para insumos de la elección judicial.

La UIF y autoridades fiscales lo investigan desde 2023 por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos, acaparamiento de licitaciones, peculado, lavado de dinero y uso de empresas factureras (EFOS), proceso que ha derivado en el congelamiento de cientos de cuentas bancarias vinculadas a su red.

A José Alfredo Hernández Casillas se le atribuye la colocación de personas cercanas o excolaboradores de sus empresas en posiciones clave del organismo electoral.

Entre ellos resaltan Jesús Octavio García González (su familiar y exrepresentante legal, quien asumió como director ejecutivo de Administración del INE) y Jonathan Navarrete Torres (apoderado de Corporativo Zeg y contratado en la nómina de la Presidencia del INE).