La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no confirmó ni descartó el posible bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, luego de que su titular, Omar Reyes Colmenares, fuera cuestionado sobre el tema.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 5 de noviembre de 2026, el funcionario señaló que la UIF trabaja en coordinación con distintas instituciones e intercambia información con las autoridades mexicanas que lo solicitan.

Sin embargo, explicó que la dependencia está impedida para revelar qué autoridades solicitan información sobre personas o casos específicos.

“Con respecto a la persona que nos menciona al momento, nosotros trabajamos con todas las instituciones, intercambiamos información con todas las autoridades mexicanas que nos solicitan información. También nos, no quisiera verme repetitivo, pero nos vemos siempre impedidos para poder informar quiénes solicitan información” Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF

De esta manera, Reyes Colmenares evitó confirmar si existe una investigación contra Amílcar Olán o si sus cuentas bancarias podrían ser bloqueadas, aunque tampoco descartó esa posibilidad.

UIF asegura que actúa en apego a la ley ante posibles riesgos

Por otra parte, Omar Reyes Colmenares aseguró que la UIF mantiene acuerdos de intercambio de información con autoridades federales y estatales, con las que trabaja de manera coordinada.

El titular de la dependencia también explicó que reciben información del sector bancario cuando se detecta algún posible riesgo financiero.

En esos casos, afirmó que la UIF actúa de manera inmediata y siempre en apego a la ley, sin hacer distinciones por las personas involucradas.

“Nosotros trabajamos de la mano con todas las autoridades, tenemos acuerdos de intercambio de información con todas las autoridades federales y con muchas estatales, en las cuales nos apoyamos para las solicitudes de información y también, si recibimos información por parte del sector bancario indicando que existe algún riesgo, nosotros actuamos de manera inmediata. No importa tanto quién sea, la Unidad de Inteligencia Financiera siempre actúa en apego a la ley, pero sin hacer ningún tipo de distinción” Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF

Investigaciones periodísticas señalan que la UIF indaga a Amílcar Olán

La respuesta del titular de la UIF ocurre después de que Latinus publicara información sobre una presunta investigación contra Jorge Amílcar Olán Aparicio.

De acuerdo con el medio, que aseguró haber tenido acceso a una indagatoria abierta semanas atrás por la oficina de la Secretaría de Hacienda, la UIF investigaría al empresario por mantener una cuenta activa en el banco UBS Switzerland AG con 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente mil 433 millones de pesos.

Según la investigación periodística, Olán Aparicio administraría desde Europa recursos que habría obtenido mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico, así como la venta de medicamentos a gobiernos de Morena.

Hasta el momento, Omar Reyes Colmenares no confirmó públicamente la existencia de dicha investigación ni el posible bloqueo de las cuentas bancarias del empresario.