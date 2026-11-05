El cierre de Ueno Bank, el mayor banco digital de Paraguay, ha generado el enojo de la ciudadanía que ha salido a las calles debido a los más de tres millones de clientes que se quedaron sin acceso a sus ahorros.

El congelamiento de cuentas y la salida de operación de la banca por app, tarjetas y cajeros ha llevado a pedir juicio político contra el presidente Santiago Peña no solo porque el caso se da en su administración sino porque él tiene fuertes vínculos empresariales con Ueno Bank .

El caso tiene varias artistas, entre ellas conflicto de interés ya que el presidente fue accionista del grupo empresarial de Ueno Bank, se le señala de llevar directivos de esa empresa al Banco Central de Paraguay y de beneficiar a exsocios.

Carlos Carvallo, presente del Banco Central de Paraguay hasta el 3 de noviembre de 2026, en el pasado fue presidente de lo que hoy es Ueno Bank.

Miles protestan por caso Ueno Bank; Santiago Peña promete justicia a pesar de estar involucrado

Miles de personas han participado en las manifestaciones por el cierre del banco congelameinto de cuentas de clientes de Uneo Bank que afecta a unos tres millones de clientes.

En las mismas protestas han pedido la dimisión de Santiago Peña, a pesar de que él mismo ha anunciado la renuncia del presidente del Banco Central de Paaguay, Carlos Carvallo, y se han registrado detenciones de directivos de Ueno Bank.

El presidente ha dicho que se trata de un caso particular de una entidad y no del sistema financiero nacional, además prometió que los responsables irán ante la justicia aunque se señala que él mismo está involucrado.

Crisis por caso Ueno Bank afecta a ahorradores y pensionados

La crisis política y financiera en Paraguay se agrava no solo porque personas ahorradoras no tienen acceso a sus ahorros sino porque Ueno Bank tiene alrededor de 380 millones de dólares en fondos de jubilación públicos como inversión del Fondo Estatal de Salud y Pensiones (IPS).

Se calcula que 60 por ciento de la población adulta tiene cuenta en Ueno Bank, quienes actualmente no tienen acceso a su dinero.

Policía reprime manifestaciones por caso Uneo Bank

Las autoridades de Paraguay han respondido con la presencia de grupos policiales en las calles antes las protestas ante las sucursales de Ueno Bank.

Se reporta que la policía ha reprimido las manifestaciones con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma en las inmediaciones del Congreso Nacional y el Palacio Presidencial en Asunción.