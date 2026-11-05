Raymundo Francisco Hernández Casillas es un empresario mexicano que ha operado como contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) y de diversos organismos públicos electorales locales (OPLEs) en México.

Junto con su hermano, José Alfredo Hernández Casillas, encabeza un grupo corporativo que ha participado de forma continua en la adjudicación de contratos millonarios para la provisión de papelería, materiales electorales y servicios tecnológicos institucionales.

Tras una investigación presentada por Raquel Buen Rostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se relaciona a los hermanos Hernández Casillas con al menos seis empresas que recibieron contratos de los OPLEs del INE que mostraron irregularidades.

¿Quién es Raymundo Francisco Hernández Casillas?

Raymundo Francisco Hernández Casillas ha estado vinculado por más de dos décadas a la provisión de material electoral a nivel estatal y federal.

Sus actividades comerciales y los contratos adjudicados a su red de empresas se han vuelto objeto de fiscalización y señalamientos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública.

Se les investiga por presuntas irregularidades en licitaciones públicas y esquemas de simulación de competencia.

¿Que edad tiene Raymundo Francisco Hernández Casillas?

Se desconoce su edad debido que este dato no aparece como público.

¿Quién es la pareja de Raymundo Francisco Hernández Casillas?

No hay datos oficiales sobre la vida sentimental de Raymundo Francisco Hernández Casillas por lo que no se sabe quién es su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Raymundo Francisco Hernández Casillas?

Tampoco se sabe su fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Raymundo Francisco Hernández Casillas?

Se desconoce si Raymundo Francisco Hernández Casillas tiene hijos o no.

¿Qué estudió Raymundo Francisco Hernández Casillas?

Tampoco hay información oficial que establezca qué estudió Raymundo Francisco Hernández Casillas, sin embargo se le relaciona con iniciar su carrera en el Gobierno de México pero la década de los 80.

¿En qué ha trabajado Raymundo Francisco Hernández Casillas?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raymundo Francisco Hernández Casillas se ubica su trayectoria profesional en la década de los años 80 en el Gobierno de México.

Según esta investigación Raymundo Francisco Hernández Casillas, trabajó junto con su hermano en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, una dependencia que entonces tenía bajo su control la organización de las elecciones federales, específicamente en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987.

Esa dependencia corría a cargo de Juan Carlos Padilla Aguilar, la cuál también estaba vinculada con el priísmo en esa época.

Después en el año de 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica, misma que se le identifica en irregularidades.

Sin embargo en el año de 1989, Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), después de que Juan Carlos Padilla Aguilar, fuera nombrado como secretario general.

También para el año de 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, una empresa que el gobierno relaciona con Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Posteriormente vinieron los escándalos de Cartonera Plástica, y sus vínculos con 6 empresas que estuvieron involucradas con contratos de papelería para el INE.

En tanto, en un perfil de Linkedin a nombre de Raymundo Francisco Hernández Casillas, se le señala como director general en DRC elecciones.