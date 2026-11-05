Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, externó que creen que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, responsables del presunto fraude del INE, seguirían en México.

La mandataria apuntó que ni el Gabinete de Seguridad ni el comisionado de Migración han informado que alguno de los presuntos implicados esté fuera del país.

Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas seguirían en México, dice Sheinbaum

El presunto fraude del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo cuestionado a Claudia Sheinbaum, pues incluso se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueo cuentas con presuntos ingresos ilícitos por este caso.

Sumado a ello y pese a que Guadalupe Taddei incluso renunció a la presidencia del INE a finales de octubre de 2026, no se ha requerido su orden de aprehensión ni la de los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Ante ello, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la conferencia del pueblo del 5 de noviembre de 2026, sobre la permanencia de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas en México, todavía.

Sobre ello, la mandataria apuntó que si bien el Gabinete de Seguridad y Migración no han informado sobre la permanencia de los presuntos implicados en el país, “presumimos que siguen en México”.