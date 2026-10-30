Claudia Sheinbaum señaló el duopolio que se mantiene en el Instituto Nacional Electoral (INE) con contratistas electorales desde 1999.

“Está saliendo negocios que vienen desde 1999…Resulta que en México desde hace muchísimos años, los materiales electorales los producen dos grandes empresas” Claudia Sheinbaum

Desde su mañanera del 30 de octubre, la presidenta señaló que Lorenzo Córdova reconoció la existencia del duopolio y reclamó que lo haya legitimado con el INE en 2014.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer a Talleres Gráficos de México para evitar la corrupción por contratos para materiales electorales.

Sheinbaum acusa corrupción por duopolio de contratistas electorales desde 1999

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la “presunta corrupción” del INE de Guadalupe Taddei por contratistas electorales viene desde 1999.

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014, por lo menos. Es más, desde antes, desde 1999 en el Estado de México” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, este duopolio se constituyó desde, al menos 1999 en el Estado de México y fue reconocido por el INE de Lorenzo Córdova en 2014.

“Lorenzo Córdova reconoce ayer que, en efecto, hay un duopolio que es quien recibe todas las contrataciones de los institutos electorales” Claudia Sheinbaum

Asimismo, compartió un audio en el que Lorenzo Córdova reconoce que conocía el duopolio venía desde “los años dosmiles” con el contratistas de material electoral en los OPLES.

Claudia Sheinbaum reiteró que, aunque conocía estos presuntos actos de corrupción, mantuvo los esquemas de contratación que les ha permitido mantenerse como proveedores del INE.

“Esas dos grandes empresas ganan las licitaciones de los Organismos Electorales Estatales y del Instituto Nacional Electoral por cómo se diseñó los lineamientos de contratación de las empresas” Claudia Sheinbaum

Por ello, señaló que el INE debe transparentar las contrataciones y compartir el por qué sólo dos empresas pueden producir las casillas y mamparas que se utilizan en los procesos electorales.

Además, llamó a abrir los procesos, ya que en los lineamientos de contratación se señala que sólo se puede contratar a las empresas “con experiencia en materia electoral”.