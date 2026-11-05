El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia ante la acusación de haber recibido 2 millones de dólares a cambio de otorgar la libertad bajo fianza a Ryan Wedding.

“El FBI y nuestros socios han arrestado a Luis Benítez Alcántara, un juez mexicano que presuntamente aceptó sobornos y usó su cargo para ayudar al ex fugitivo más buscado del FBI, Ryan Wedding, y a sus asociados” Kash Patel, director del FBI

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, resaltó que el Buró y sus socios lograron la detención del juez “que presuntamente aceptó sobornos” para liberar a Andrew Clark y a Wedding, quien era “el mayor proveedor de cocaína a Canadá”.

Asimismo, reiteró que Ryan Wedding, detenido el 22 de enero 2026, fue uno de los 10 más buscados por el FBI por sus conexiones en Colombia, México y Estados Unidos para el tráfico de cocaína.

Detienen al juez Luis Benítez Alcántara en Colombia; hay 9 cargos en su contra en Estados Unidos

La Oficina del Distrito Central de California compartió que el juez Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia “bajo una acusación federal” por presuntamente aceptar un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de Ryan Wedding, acusado de liderar una operación transnacional de tráfico de cocaína.

Asimismo, Wedding, ex atleta olímpico, es señalado por delitos como asesinato e intento de asesinato.

De acuerdo con el informe, pesan sobre el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, 9 cargos que lo imputan por el soborno presuntamente recibido, así como cargos de complicidad posterior a la liberación.

Tras la detención, autoridades de Estados Unidos señalaron que solicitarán la extradición de Benitez a Colombia.

En este sentido, resaltó que la justicia de Estados Unidos buscará que las autoridades que ayuden a los narcotraficantes, “sin importar dónde se encuentren”, sean castigados.

“Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde se encuentren, que ayuden a los narcotraficantes que operan aquí en Estados Unidos, enfrentarán la justicia. Gracias al trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, el Sr. Benítez rendirá cuentas. El Departamento de Justicia continuará identificando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad del pueblo estadounidense” Oficina del Distrito Central de California

Luis Benítez Alcántara liberó a Wedding y Clark por 2 millones de dólares, apunta FBI

De acuerdo con la acusación del FBI, Luis Benítez Alcántara ordenó la libertad bajo fianza de Andrew Clark y Ryan Wedding tras recibir un soborno de 2 millones de dólares.

Cabe recordar que en octubre de 2024 Clark fue arrestado en México por cargos de narcotráfico, así como asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos.

Al siguiente mes, Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Clark para que fuera procesado; sin embargo, el 24 de febrero de 2025, fue liberado por orden del juez.

Durante dicho periodo, Andrew Clark transfirió alrededor de 2.75 millones de dólares a través de intermediarios al juez Luis Benítez Alcántara en “pequeñas cantidades” para obtener su libertad.

Por otra parte, Ryan Wedding fue detenido en enero de 2026 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

Se enfrenta a cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato y tiene programados dos juicios separados para el 31 de marzo de 2027 y el 26 de octubre de 2027.