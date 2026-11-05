La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) si encuentra pruebas contundentes de irregularidades en los contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y distintas instituciones electorales.

“Lo que está hoy en el gobierno de México, es lo que ha estado haciendo la UIF a través de la Secretaría de Hacienda: la investigación que mucho tiene que ver con lo que se ha denunciado por parte de la auditoría superior y si es procedente, la UIF presentaría denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum explicó que las investigaciones de Taddei y los hermanos Hernández Casillas, en las que también participa el Servicio de Administración Tributaria (SAT), están enfocadas en posibles operaciones de lavado de dinero mediante transferencias entre diversas cuentas bancarias.

UIF ya congeló cuentas durante investigación a los hermanos Hernández Casillas

Sheinbaum informó que la UIF ya realizó el congelamiento de algunas cuentas bancarias, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino de los recursos relacionados con las contrataciones electorales.

“Tiene que venir toda la información relacionada con las cuentas, como bien lo explicó el titular de la UIF, se solicita a los bancos y los bancos tienen que regresar esa información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Si ahí se encuentra un esquema que es necesario denunciar a la Fiscalía General de la República, procedería la UIF y ya dependería de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación de su propio análisis o estudio, las denuncias, bueno, sus propios procedimientos que terminarían en el Tribunal de Administrativa, así establece la ley, en caso de sanciones administrativas o denuncias de la propia auditoría a la Fiscalía General de la República.” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha identificado un vínculo entre los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y grupos del crimen organizado, por lo que precisó que una investigación por lavado de dinero no implica necesariamente la participación de organizaciones criminales.

Sobre el paradero de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas que son investigados, Sheinbaum señaló que su gabinete no le ha confirmado que hayan salido de México y que, de acuerdo con la información disponible, permanecerían en territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum también recordó que Lorenzo Córdova reconoció que la consolidación de los hermanos Hernández Casillas ocurrió durante su administración al frente del INE; en este contexto, insistió en la importancia de fortalecer la transparencia en la asignación de contratos de las instituciones electorales.