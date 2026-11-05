Juan Carlos Padilla Aguilar es un político mexiquense que ha ocupado distintos cargos en la administración pública del Estado de México y en el Gobierno federal, por lo que te decimos quién es el integrante de Somos México vinculado a ex integrantes del INE.

¿Quién es Juan Carlos Padilla Aguilar?

Juan Carlos Padilla Aguilar es un político originario del Estado de México con más de cuatro décadas de trayectoria en la gestión pública y la política regional mexicana. Recientemente ha destacado como integrante y militante del partido Somos México.

Fue Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México (1989-1993) durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza y En 2017 fue nombrado Delegado Regional de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en seis entidades:

Aguascalientes Colima Jalisco Michoacán Querétaro Zacatecas

Esto por Miguel Ángel Osorio Chong, pero desde 2022 encabezó el Frente Cívico Nacional en el Estado de México, junto a figuras como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.

Actualmente milita en el partido SOMOS o Somos México, donde coincide con exintegrantes del INE como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova.

En declaraciones oficiales recientes se le ha vinculado como figura cercana a los hermanos Hernández Casillas en el ámbito de contrataciones electorales históricas.

Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante de Somos México (Especial )

¿Qué edad tiene Juan Carlos Padilla Aguilar?

No hay una fecha exacta de nacimiento por lo que se desconoce la edad actual de Juan Carlos Padilla Aguilar; sin embargo, considerando que en 1989 asumió un cargo de nivel secretarial en el gobierno estatal, cuenta con una trayectoria profesional que abarca más de 40 años en el servicio público.

¿Juan Carlos Padilla Aguilar tiene pareja?

No se cuenta con información pública sobre la vida sentimental o el estado civil de Juan Carlos Padilla Aguilar.

¿Qué signo es Juan Carlos Padilla Aguilar?

No es posible determinar el signo zodiacal de Juan Carlos Padilla Aguilar, debido a que no se dispone de una fecha de nacimiento confirmada.

Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante de Somos México (Especial )

¿Juan Carlos Padilla Aguilar tiene hijos?

No hay información sobre si Juan Carlos Padilla Aguilar tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Carlos Padilla Aguilar?

No se ha podido confirmar la formación académica de Juan Carlos Padilla Aguilar, pero existe una referencia biográfica del Colegio Nacional de Actuarios que identifica a un Juan Carlos Padilla Aguilar como actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM y con una maestría en Ciencias por la Universidad de Iowa.

Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante de Somos México (Especial )

¿En qué trabajó Juan Carlos Padilla Aguilar?

Juan Carlos Padilla Aguilar ha desarrollado una trayectoria en la administración pública y en organizaciones políticas y civiles. Entre los cargos y responsabilidades que se le atribuyen destacan:

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México: en 1989 fue nombrado titular de esta dependencia durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza.

Delegado Regional de la Secretaría de Gobernación: en abril de 2017, el entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong lo nombró responsable de la dependencia en seis entidades: Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.

Frente Cívico Nacional: desde 2022 encabezó esta organización en el Estado de México, en la que participaron figuras como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.

Partido SOMOS: actualmente participa en esta organización política, donde coincide con antiguos integrantes del INE.

Dentro del partido SOMOS, Juan Carlos Padilla Aguilar coincide con tres figuras que ocuparon cargos relevantes en el ámbito electoral:

Marco Antonio Baños: representante suplente del partido ante el INE.

Edmundo Jacobo Molina: titular del Centro de Formación y Profesionalización Política.

Lorenzo Córdova: integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de SOMOS.

Su participación en esta organización representa una nueva etapa de su trayectoria política, después de su paso por la administración pública mexiquense y su vinculación con el Frente Cívico Nacional.