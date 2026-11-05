La secretaría Raquel Buenrostro exhibió la red de empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas que han tenido contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) desde 2014.

De acuerdo con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las empresas de los hermanos Hernández Casillas simulaban competencia en las licitaciones en materia electoral para quedarse con los contratos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Asimismo, recordó que todas las empresas mencionadas están relacionadas con:

José Alfredo Hernández Casillas

Raymundo Francisco Hernández Casillas

Se ponían de acuerdo sobre quién ganaría licitaciones, señala Raquel Buenrostro

Raquel Buenrostro señaló que las empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas simulaban competencia en las licitaciones del INE y los OPLEs por contratos electorales.

Sin embargo, “se ponían de acuerdo” sobre qué empresa ganaría el contrato y de esta manera ofertaba el precio más bajo.

“Lo que hacían es que entraban a las licitaciones pero como ellos tenían conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar…el que iba a ganar ofertaba el precio más bajo y entonces se daba el fallo” Raquel Buenrostro

En este sentido, la secretaria reiteró que, “aunque participaban muchas empresas en teoría, el beneficiario final eran los mismos hermanos (Hernández) Casillas en todos los casos”.

Asimismo, compartió las empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas que simulaban competencia por contratos electorales. Se trata de:

Formas Finas y Materiales (con denuncias ante la FGR)

Cajas Graf (con denuncias ante la FGR)

SERVIPLAST de México

Comercializadora JVLY

Corporativo SEG

Formas Finas Fernando Fernández (con denuncias ante la FGR)

Buenrostro exhibe red de empresas de los hermanos Hernández Casillas (Captura de pantalla)

Estas empresas, cuyos socios principales no son los hermanos Hernandez Casillas, se vinculan directamente con ellos, según la información obtenida a través del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

La organización de las empresas es la siguiente:

Formas Finas y Materiales:

Socios: María Margarita Carranza Sordo, José AntonioCarranza Sordo y María Isabel Carranza Sordo



Vinculada con: Raymundo Francisco Hernández Casillas y José Antonio Carranza Fernández.

Formas Finas Fernando Fernández:

Socios: Gerardo Fernández Parra, Enrique Solis Cruz, Fernándo Fernández Parra



Vinculada con: Formas Finas y Materiales

Cajas Graf:

Socios: Alejandra Ortiz González y Salvador Luis Miorerr Girón



Vinculada con:Raymundo Francisco Hernandez Casillas, Juan Carlos Cuervos Escalona, Fernándo Fernández Parra, Jesús Octavio García González, Jonathan Navarrete Torres, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, Raymundo Hernández Velázquez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez y José Alfredo Hernández Casillas.

SERIPLAST de México:

Socios: Christian Josué Hermosilla Contreras, Patricia Velázquez Sánchez e Israel Sánchez Aguirre



Vinculada con: Raymundo Francisco Hernandez Casillas, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, Raymundo Hernández Velázquez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez y José Alfredo Hernández Casillas.

Comercializadora JVLY:

Socios: Luz María Yañéz Pimentel



Vinculada por: Fernando Edgardo Hermosilla Contreras y Tatiana Patricia Hernández Velázquez y José Alfredo Hernández Casillas.

Corporativo ZEG:

Socios: Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez



Vinculada con:Raymundo Francisco Hernandez Casillas, Juan Carlos Cuervos Escalona, Jesús Octavio García González, Jonathan Navarrete Torres, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, Raymundo Hernández Velázquez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez y José Alfredo Hernández Casillas.

Buenrostro exhibe red de empresas de los hermanos Hernández Casillas (Captura de pantalla)

Asimismo, recalcó que en 2015 se vio un comportamiento extraño ya que, siendo un año electoral, casi no hubo contratos hacia estas empresas, siendo SERIPLAST de México la única contratada por 12.3 millones de pesos.

Sin embargo, un año después hubo contratos por 251.4 millones de pesos; mientras que en 2021, se contrataron 908 millones de pesos, según datos abiertos consultados por la Secretaría Anticorrupción.

Buenrostro exhibe red de empresas de los hermanos Hernández Casillas (Captura de pantalla)

Buenrostro exhibe operación de empresas de Hernández Casillas

Raquel Buenrostro también resaltó que, de acuerdo con la investigación realizada con datos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la red de empresas de los Hernández Casillas, ha operado de la siguiente manera: