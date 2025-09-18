Beatriz Gutiérrez salió en defensa de Andres Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el amparo que se tramitó a su nombre.

Luego de que Andrés Manuel López Beltrán emitió un comunicado deslindándose del tramite, Beatriz Gutiérrez dijo que “hay que investigar y deslindar responsabilidades.

Además, dijo que “basta de noticias falsas” al compartir el comunicado del actual secretario de Organización de Morena.

Beatriz Gutiérrez defiende a los López Beltrán y desmiente supuesto amparo (@BeatrizGMuller)

Andrés Manuel López Beltrán señala que el amparo su nombre es un montaje

Beatriz Gutiérrez compartió el comunicado en de Andres Manuel López Beltrán en el que se refería a una “nueva mentira” en su contra.

Los tres puntos que señaló eran referentes a que no tramitaron ningún amparo, que es un “montaje” y un operación “malintencionada.

Aseguró que no conocen a quienes tramitaron el amparo y sospechan que lo hicieron para vincularlos actores con los que aseguran no tienen relación. A la vez dijo que es un ataque más de los que han tenido que lidiar desde niños.

Como en otras ocasiones, en su comunicado se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que la apoyan en sus acciones para solucionar los temas de seguridad en el país.

¿Con quienes quisieron vincular a Andrés Manuel López Beltrán?

El 17 de septiembre se dio a conocer que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Gonzalo López Beltrán obtuvieron un amparo contra “cualquier captura”.

Este amparo se tramitó en Zacatecas a su nombre y el de un total de 16 personas, lista en la que se incluyeron presuntos criminales relacionados con el robo de combustible o huachicol.

El amparo fue promovido por un hombre conocido como Francisco Javier Rodríguez Smith en beneficio de los dos mencionados hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En total eran eran 16 personas:

Andrés Manuel López Beltrán Gonzalo López Beltrán César Reyna Carrillo Juan Carlos Madero Larios Miguel Ángel Solano Ruíz Diana Heleyn Foullon Gómez, alias “Lady D” Roberto Blanco Cantú , alias “el señor de los buques” Fernando Farías Laguna Carlos Estudillo Villalobos Sergio Varela Bertha Elizabeth Castro Elvira Xóchitl Palomo Ismael Ricaño Matías Anatalia Joselin Gutierrez Raul Mendoza Raul Torres

Cabe recordar que Fernando Farías Laguna, es un marino prófugo y sobrino del almirante Rafael Ojeda Duran, señalado con su hermano Manuel Roberto Farias Laguna de encabezar una red de huachicol fiscal.