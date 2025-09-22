El Chapucero criticó el seguimiento a Andrés Manuel López Beltrán hasta Tokio y destacó que notas periodísticas buscan destruir el legado de AMLO, pero estas no han funcionado.

En su debut en Imagen Televisión, el youtuber también dejó en claro que su línea es defender a la 4T.

“Yo lo he analizado porque apenas acabamos de salir de la polémica sobre el tema de los amparos, después el viernes que Andy López Beltrán tiene una especie de plataforma y todo esto y creo que todo esto tiene que ver con destruir el legado del obradorismo” El Chapucero

Durante su primer programa, El Chapucero cree que hay una campaña contra los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para destruir el legado del obradorismo y que Andrés Manuel López Beltrán tiene un problema de comunicación.

Así El Chapucero criticó seguimiento a Andrés Manuel López Beltrán hasta Tokio en Imagen Televisión

Luego de que salió un reportaje en el que presuntamente se mostraba un “negocio de renta de casas de lujo” de Andrés Manuel López Beltrán -de 39 años de edad-, El Chapucero salió en su defensa.

Andrés Manuel López Beltrán habría sido seguido hasta Tokio, sin embargo, El Chapucero aprovechó su debut en Imagen Televisión para criticar esta situación.

En su participación en el noticiero con Francisco Zea, El Chapucero cuestionó la información que ha salido en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

“Sí traigo línea aquí, es defender con todo a la 4T (…) hemos visto una gran furia contra los hijos de López Obrador, en contra de Andrés Manuel López Beltrán en particular” El Chapucero

El Chapucero cree que el seguimiento de Andrés Manuel López Beltrán a Tokio tiene que ver con el objetivo de destruir el legado que dejó AMLO.

Para El Chapucero el legado de AMLO es parte fundamental de la 4T y es por ello por lo que los opositores buscan destruirlo.

El Chapucero consideró que Andrés Manuel López Beltrán es víctima de acoso, porque no es normal que se le siga hasta Tokio.

“Este legado que de una u otra manera permanece y que es pilar fundamental de la 4T, seguramente por intereses extranjeros, yo estoy sorprendido por la capacidad de investigación y acoso en contra de Andy López Beltrán no es normal seguirlo hasta Tokio” El Chapucero

En su intervención, El Chapucero consideró que las notas periodísticas contra Andrés Manuel López Beltrán responden a otro tipo de intereses económicos y políticos.

“No es un trabajo periodístico normal, es algo que está alimentado por otro tipo de intereses económicos muy poderosos y políticos. Lo que buscan y pretenden es destruir el legado de López Obrador” El Chapucero

Para El Chapucero es evidente que las notas periodísticas para destruir el legado de AMLO no han funcionado y es que sigue siendo muy alta la popularidad de la 4T.

El Chapucero: Andrés Manuel López Beltrán no tiene capacidad comunicativa

El Chapucero cree que el problema de Andrés Manuel López Beltrán ha sido no tener una capacidad comunicativa, habilidad en las que AMLO destacaba.

“Evidentemente no les está funcionando, pero si vemos está intención clara y evidente y va a continuar. Aquí el problema creo que a Andy le ha faltado capacidad comunicativa, pero ponerlo como líder del huachicol, se me hace algo extremo” El Chapucero

En mi primera participación en @ImagenTVMex con @PacoZeaCom sostuve que la infame campaña vs los hijos de AMLO está financiada por intereses extranjeros como la Atlas Network pic.twitter.com/fpwMngQvNo — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) September 22, 2025

Discurso de El Chapucero en favor de la 4T genera discusión con Francisco Zea en Imagen Televisión

El discurso de El Chapucero generó una discusión con Francisco Zea en pleno programa.

Y es que Francisco Zea le cuestionó si no cree que sea responsabilidad de los hijos de Andrés Manuel López Obrador de cuidar del legado de su papá.

Francisco Zea destacó que AMLO nunca entró en una tiende Prada, porque sabe que debe proteger su legado.

Sin embargo, El Chapucero se refirió a unas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña sobre la “austeridad personal y de las políticas públicas”.

El Chapucero defendió que los políticos puedan gastar si dinero en lo que quieran, pero es diferente el dinero del presupuesto el cual se debe de gastar en el pueblo y no robárselo.

De esta manera, El Chapucero defendió que Andrés Manuel López Beltrán “tiene ese derecho de la austeridad personal”.

El Chapucero siguió defendiendo que los políticos de Morena tienen el derecho a gastarse su dinero en lo que quieran y no se les puede decir en qué invertir su dinero y que no.