Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acusa calumnias en amparo que involucra a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de los amparos tramitados a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y dijo que estos sólo buscaban desprestigiarlo, así como a AMLO.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, la presidenta de México se extrañó que los documentos de los amparos estuvieran en redes y medios al momento en que se solicitaban.

🚨 CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE AMLB 🚨



“Se pone el amparo y al minuto ya está en las redes, al minuto ya está en el @Reforma, ya está en @El_Universal_Mx. ¿No les parece extraño? Se tiene que saber quién puso esos amparos”



La Dra. @Claudiashein defendiendo a la 4T. pic.twitter.com/UfHO7bbOSF — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) September 18, 2025

Claudia Sheinbaum acusa calumnias en amparo que involucra a Andrés Manuel López Beltrán; “Ponen el amparo y al minuto ya está en las redes”

Después de que se diera a conocer una serie de amparos a nombre de Andrés Manuel López Beltrán por denuncias sobre huachicol, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que estos son calumnias.

Incluso hizo mención que se le hacía raro que tras la solicitud de los amparos, los documentos de los mismos estuvieran disponibles en redes sociales, así como en manos de medios de comunicación.