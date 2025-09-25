Arturo Ávila aseguró que el PRI se involucró en los amparos que se presentaron en favor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la mesa de discusión en el programa de Azucena Uresti en la que participa, Ávila señaló que fue el Revolucionario Institucional quien los presentó para generar una narrativa que los vinculara con el caso del huachicol fiscal.

Se trata de los recursos de amparo que se promovieron en diversos estados para evitar una aprehensión en favor de:

PRI busca narrativa que vincule a hijos de AMLO con huachicol fiscal, asegura Arturo Ávila

De acuerdo con Arturo Ávila, existen pruebas que relacionan al PRI con los amparos que se presentaron en favor de los hijos de AMLO con un fin: vincularlos al caso de huachicol fiscal.

Los amparos se presentaron bajo el nombre del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith MacDonald, quien desmintió estar relacionado con los recursos o los hijos de AMLO.

“Tenemos elementos para demostrar que quienes estuvieron detrás de la presentación de los juicios de amparo para crear una narrativa de comunicación en donde dijeran que los hijos del expresidente estaban vinculados, fueron los del PRI” Arturo Ávila

Ávila reiteró que estos amparos se presentaron sin firmas y sin acreditar la personalidad del abogado, quien ya presentó una queja por la suplantación de identidad.

Asimismo, Arturo Ávila recordó que presentó una queja, “lo que permitirá llegar a las cámaras de los juzgados y a quienes están vinculados directamente a los amparos”.

Arturo Ávila presentará pruebas de relación del PRI en amparos a favor de hijos de AMLO; “viene una noticia importante”

Por otra parte, Arturo Ávila aseguró que existen pruebas que vinculan al Revolucionario Constitucional con los juicios de amparo a favor de los hijos de AMLO.

Si bien no quiso adelantar qué tipo de pruebas tiene, anticipó que “viene una noticia importante” que relaciona al PRI con la construcción de una narrativa en contra de los hijos del ex presidente.

“Puedo anticipar que viene una noticia importante respecto a esta serie de amparos colectivos que presentaron ellos para construir una narrativa en contra de los hijos del presidente” Arturo Ávila

Asimismo, se comprometió q que “la próxima semana” presentará las pruebas que respaldarán los señalamientos hechos durante el programa de Azucena Uresti